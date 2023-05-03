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去年爆單停售 特斯拉恢復Model 3 Long Range接單

編譯葉亭均／綜合報導
特斯拉在美恢復Model 3 Long Range接單。（路透）
特斯拉在美恢復Model 3 Long Range接單。（路透）

根據特斯拉美國官網，特斯拉已經恢復Model 3 Long Range（長程版）的接單，起售價從47240美元開始。

受歡迎的Model 3 Long Range去年突然停售，原因是大量積壓的訂單已排隊至2023年。根據美國官網的資料，這款車的最新定價顯然比停賣前便宜約19%。該車款充飽一次電力的最長續航里程數為325英里（520公里）。

台灣特斯拉先前在去年8月針對Model 3 Long Range車型下架停售，當時官網標註預計要到2023年才能訂車。目前網頁顯示，Model 3 Long Range「未確定販售日期，請參考現貨車頁面」。

特斯拉持續幾乎以每周變動的方式來調整車款定價，因電池原料價格波動且在美國、中國的電動車市場競爭加劇。

舉例來說，特斯拉在2日稍微調高Model Y與Model 3兩款車的定價，此前已數度大幅降價。Model 3在美起售價目前為40240美元，在中國起售價為人民幣231900元（33520美元）；Model Y的定價則分別是47240美元與人民幣263900元。

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