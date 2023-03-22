我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加狂風時速88哩 大樹倒下壓壞華人車

宏都拉斯外長赴中談建交 總統卡斯楚也計畫出訪

特斯拉在中國賣得比美便宜近一半 逼其他車廠割喉降價

編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉（Tesla）在中國北京的展銷門市。(美聯社)
特斯拉（Tesla）在中國北京的展銷門市。(美聯社)

彭博資訊分析報導，電動車大廠特斯拉（Tesla）在中國市場掀起的價格戰，勢將重塑這個全球最大汽車市場的樣貌；特斯拉降價幅度之大，威脅了部分車廠的生存。

從去年10月開始，特斯拉針對其在上海廠生產的車款，大幅降價。今年1月，再把戰況升高，又宣布調低售價，這令特斯拉在中國生產的車子，在當地售價比去年便宜14%，若跟美國和歐洲相比，有些情況下還便宜近50%。

特斯拉大砍售價，逼迫市場競爭對手諸如中國國產車廠小鵬、蔚來或是國際車廠福斯、賓士等，沒有太多其他選擇，只能跟進。這些對手的降價幅度最多達到人民幣7萬元（1萬美元）。福特的電動SUV Mach-E入門款售價也降到人民幣20.99萬元，比在美國的售價便宜三分之一。

汽車業顧問公司Automotive總經理Jochen Siebert說：「特斯拉為市場帶來浩劫。」根據媒體的計算，至少30多家車廠降價。中國汽車工業協會周三（22日）呼籲停止價格戰，強調銷售趨緩庫存增加的長遠解決之道，不該是削價搶市，汽車製造業應回歸正常營運，才能確保穩健發展。

中國官媒本周稍早也發表評論指出，地方政府不宜為當地製造車輛提供補貼。湖北就是個例子，東風汽車有官方支持，把它的Citroen C6車款降價上看人民幣九萬元，也就是打接近六折。

中國車市因為先前北京長期的嚴格新冠防疫封控，已經處境艱難，去年底又遭遇政府取消購買電動車的補貼，衝擊市場購車意願。而全球車用零件的供應鏈亂局，也傷害整個汽車業。

儘管市場挑戰重重，中國去年包括全電動車、插電式混合動力車等新能源車的銷售量，仍成長一倍至567萬輛。其中比亞迪汽車市占約30%；特斯拉去年11月上海廠出貨量則創下單月最高的逾10萬輛紀錄。

蔚來汽車財務長奉瑋在彭博電視的訪問中表示，「今年一開始我們就需要經歷價格戰，我們預期汽車業會有一些大整合。市場重新洗牌。」

特斯拉生產主管朱曉彤曾經說，特斯拉降價後「創造了巨大需求」。根據彭博新能源財經估計，今年中國電動車的銷量可達810萬輛，歐洲320萬輛，美國190萬輛。

中國的電動車市場競爭激烈，光是今年一年，就會有155款新的純電或插電式混合動力車發表，這意味財力雄厚的車廠很有可能再進一步調降售價。Siebert說，特斯拉有數十億美元可以用來支持降價，然而其他車廠可能沒這種條件。

摩根士丹利分析師Tim Hsiao、Cindy Huang最新的研究分析則是提到，有「股神」巴菲特支持的比亞迪，應該也有再降價的能耐。他們表示，特斯拉發動價格戰的時間比預期早，而且戰況比想像更慘烈，「將會加快市場重新洗牌」。另外，大摩認為，資產負債表強健的中國三大車廠：蔚來、小鵬、理想，未來18個人資金調度也應該沒有問題。

Sino Auto Insights總經理Tu Le說：「到2024年年中之前，市場將持續廝殺。對某些弱者而言，真的是生存戰爭。」

特斯拉 汽車 電動車

上一則

豐田Camry熱銷43年 卻將在日本國內停賣 原因曝光

延伸閱讀

特斯拉獲升評 從垃圾變藍籌

特斯拉獲升評 從垃圾變藍籌
比亞迪智慧表下月開賣 可當汽車鑰匙

比亞迪智慧表下月開賣 可當汽車鑰匙
特斯拉信評脫離垃圾級進入投資級 穆迪跟進標普之後調升

特斯拉信評脫離垃圾級進入投資級 穆迪跟進標普之後調升
同色並排 他用App解鎖 開走別人的Tesla

同色並排 他用App解鎖 開走別人的Tesla

熱門新聞

Michelin Pilot Sport 4高性能跑胎。（記者陳威任／攝影）

哪牌的輪胎最好？J.D. Power駕駛滿意度調查公布

2023-03-19 02:13
公路安全保險協會(IIHS)撞擊測試結果發現，多數暢銷的中型多功能的後座安全堪憂。(取自IIHS官網)

暢銷SUV車「後座不安全」本田、現代被點名

2023-03-15 23:53
Toyota在沙烏地阿拉伯的經銷商內，展售Camry油電混合車。(路透)

豐田Camry熱銷43年 卻將在日本國內停賣 原因曝光

2023-03-22 21:04
2022、2023年出廠的部分本田喜美型車輛，有行駛中方向盤卡住的情形，雖未出現傷亡事件，國家公路交通安全管理署已展開調查。圖為一輛2022年喜美車。(Getty Images)

本田「喜美」方向盤會卡住 1年逾百駕駛投訴

2023-03-21 22:24
在美國，想要取得汽車貸款已變得愈來愈難。（美聯社）

民眾申請車貸遭拒變多 車市景氣差又添跡象

2023-03-22 00:27
即使新車和二手車價格都已停止暴漲但根據凱利藍皮書，新車的平均交易價格仍高於疫情前。Getty Images

通膨趨緩 汽車價格為何仍居高不下？

2023-03-22 12:45

超人氣

更多 >
想呼吸新鮮空氣 別住在美國這10個地方

想呼吸新鮮空氣 別住在美國這10個地方
下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款

下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款
控制焦慮情緒 原來華人愛吃的這水果大有幫助

控制焦慮情緒 原來華人愛吃的這水果大有幫助
如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣

如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣
他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照

他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照