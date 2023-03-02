特斯拉為何讓投資人失望？新車款只是白布遮掩的示意圖

特斯拉執行長馬斯克。(路透)

特斯拉 執行長馬斯克 大肆宣揚的「宏偉計畫」第三階段未能讓投資 人感到驚艷，市場更對沒有公布新一代電動車的任何細節感到失望。這使得特斯拉股價在1日盤後重挫超過5%。

特斯拉這場長達四小時的投資人大會大多著墨於馬斯克要帶領世界轉向永續能源的願景，欠缺新產品的任何細節。

雖然馬斯克證實在墨西哥蒙特雷設立的新廠將生產下一代車款，卻沒有提供細部資訊，只表示未來會擇日舉行合適的產品發表會。特斯拉汽車工程副總裁莫拉維（Lars Moravy）在回答投資人提問新車款推出時程的問題時，同樣模糊處理，僅說「我們將以盡可能最快速度進行」。

隨著投資者大會持續進行且透過線上直播，愈來愈多投資人顯然失去信心，盤後股價從小跌慢慢擴大跌幅，一度重挫6.8%至每股189美元，跌幅稍後收斂至5.6%。此前，特斯拉股價才從1月初觸及的兩年低點急速回升，市值增加約3,100億美元，也讓馬斯克重登彭博億萬富豪指數排行榜。

以下是特斯拉投資者大會的六大重點：

1.宏偉計畫3

51歲的馬斯克在這場大會的開頭先描述他對全球轉向電動車的願景，是靠10兆美元投資於發展全球永續能源帶動。他說：「地球將邁向永續能源經濟，而且在你有生之年就會發生。」

馬斯克指出，這需要大量的電池儲能，地球需要240TWh的儲能量，其中包含電動車和獨立電池的儲能。隨著電池效率提升和能源密度提高，馬斯克相信所有種類的交通工具都將使用電池，而人類需要一個再生能源電網來支援所有車種都轉向電動車，改用熱泵供暖，利用氫氣進行高溫熱能應用，並讓飛機和船舶採用永續燃料與能源。

2.下一代車將降低50%製造成本

特斯拉展示一系列車款的投影片，包含現有車款與兩款「未開箱」（未公布）的車款，其中一款出現在電動皮卡Cybertruck上方的卡車區域，似乎是一輛廂型車或休旅車車款；另一輛出現在投影片的最右方，似乎是台小型車，尺寸比Model 3還小，看起來是第三代車款。

特斯拉在投資人會議上展示該公司電動車款系列，包含用白布遮蓋的兩款電動車款示意圖。(取自推特)

令投資人失望的是，馬斯克未公布第三代車型平台或車款，一名特斯拉主管透露下一代車會在稍後才公布。

特斯拉另指出，考慮重新思考製造過程，從Model Y開始，電池將是底盤的一個結構部分，這種設計型態將使成本降低50%，並且減少工廠面積達40%，這些都會是第三代平台設計的一部分。另外，第三代車款也會讓更多人力或機器人同時組裝一輛車，以減少停機停工的時間，特斯拉估計這種新方法將改善30%的空間時間效率。此外，不會讓第三代平台的驅動裝置設計與製造採用稀土金屬的馬達。

3.證實將在墨西哥設新廠

在Q&A問答時段，特斯拉宣布將在墨西哥蒙特雷設新廠。截至2022年底，特斯拉預估年產能約190萬輛，馬斯克推測特斯拉將需要12座超級工廠才能一年生產2,000萬輛車。

特斯拉同日稍早公布，已達到生產第400萬輛車的里程碑。

4.Cybertruck今年問世

儘管電動皮卡Cybertruck的製造日期已被多次延後，但特斯拉主管證實計劃在2023年讓這款車上市。

5.已向其他車輛開放超級充電站

特斯拉證實已向其他電動車品牌開放首批的10座美國超級充電站，另外將開發設在商用停車場的充電基礎設施。

6.在德州的精煉鋰工廠已經動工

特斯拉主管證實，位於德州科珀斯克里斯蒂的鋰精煉廠已經動工，目標一年內開始生產。特斯拉希望在德州的鋰精煉廠把鋰濃縮成電池級鋰化學品。