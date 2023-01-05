中國產特斯拉大降價 Model 3比在美買便宜近45%

圖為特斯拉上海超級工廠Model 3生產線。（路透）

上海報業集團旗下財經媒體「財聯社」報導，根據特斯拉 中國官網，特斯拉中國國產車型全系列降價，Model 3起售價人民幣22.99萬元（約3.36萬美元），Model Y起售價25.99萬元（約3.8萬美元）。北京當局結束長達10多年來的新能源車補貼政策，迫使特斯拉在內的車廠擴大提供打折優惠以維持銷量，此時正值這個全球最大車市需求放緩之際。

根據網上訊息，中國國產Model 3由人民幣26.59萬元降到22.99萬元，比起美國便宜30%。Model Y起跳價則由去年10月的人民幣28.89萬元降到25.99萬元，比起美國官網標示的6萬5900美元起，足足便宜43%。

內裝重新設計改款的Model S定價是人民幣78.99萬元起，而其Plaid版本，特斯拉迄今速度最快的量產車，賣人民幣101萬元。Model X定價是人民幣87.99萬元，Model X Plaid賣104萬元。特斯拉說，今年第2季開始交車。

在萬物齊漲的年代，中國國產Model 3近半年來售價卻快速走低。財聯社並未說明中國國產特斯拉此次大降價的原因為何。澎湃新聞則稱，Model 3和Model Y在中國已創下歷史最低價格。

特斯拉去年已降過價。不管是一般或高價市場，競爭都在升溫，比亞迪、小鵬和蔚來電動車，加上保時捷和賓士等國際品牌，都在衝刺銷售。

根據中國「乘用車市場信息聯席會」近日發布的中國市場預估銷量顯示，特斯拉去年12月交付了5萬5796輛中國製造的電動汽車 ，為近五個月新低。此一數字不僅較去年11月大跌44%，也比前一年同期下降21%，原因是在需求疲軟之際，特斯拉減少了產量並降低銷售價格，以應對庫存上升。

中新社報導，特斯拉上海超級工廠2022年全年交付逾71萬輛車，年比增長48%，但12月的交車速度放緩，因設備升級和需求減弱使生產暫停。中國乘聯會最近發布的2022年12月新能源乘用車市場預判顯示，特斯拉中國公司當月批發銷量5萬5796輛，創五個月新低，較11月大減44.4%，較去年同期也少21%。

總部在德州的特斯拉仍在中國車市電動車類的主導品牌。該公司2019年底開始在上海超級工廠組裝本土生產的Model 3，年產能45萬輛，2021年1月開始交付中國組裝的Model Y。2022年特斯拉全球共交付131萬輛，上海超級工廠占比高達54.2%。

報導稱，特斯拉中國表示，上海超級工廠生產的Model Y不斷進化產品的「中國基因」。軟體上，Model Y通過搭載中國消費者更喜歡的KTV功能，引入各類本土App 等，以貼近中國消費者；硬體上，Model Y契合中國消費者使用習慣和喜好，加長後排座椅並優化座椅軟硬度，將更為安全的遠端安全氣囊從「選配」升級為「標配」。

此外，特斯拉目前已在中國已設立1萬個超級充電樁，此外還有數十萬個特斯拉車主的專屬私人充電樁。同時，截至去年12月底，特斯拉在中國的門店及服務中心已超過320家。

中國原先計畫2020年底前逐步取消對電動車廠和電池供應商的支持，但為因應疫情，該計畫延長到去年12月底。根據路透分析，2022年中國暢銷電動車成本裡，補貼約占3%到6%。