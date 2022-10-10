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特斯拉Semi Truck續航805公里 「有超棒的操控樂趣」

記者趙駿宏／即時報導
Tesla電動卡車Semi Truck。（取材自Tesla）
Tesla電動卡車Semi Truck。（取材自Tesla）

Tesla執行長馬斯克Elon Musk在個人Twitter透露，電動卡車Semi Truck即將開始量產。Tesla最早於2017年11月就已經發表了Semi Truck，最終計劃於2019 年推出，但天不從人願，真正量產開始要比原計畫晚了近四年。

Tesla電動卡車Semi Truck。（取材自Tesla）
Tesla電動卡車Semi Truck。（取材自Tesla）

Musk表示，將於12月1日開始交車，第一批Semi Truck將交付給百事可樂。而這家食品和飲料巨頭也向路透證實了這一消息，稱這些Semi Truck將用於加州的兩個不同設施。

Tesla電動卡車Semi Truck。（取材自Tesla）
Tesla電動卡車Semi Truck。（取材自Tesla）

目前尚不清楚Semi Truck將以多快的速度量產，但Musk承諾該車型將擁有805公里的續航里程，並且「駕駛起來非常有趣」。根據釋出的訊息，Semi Truck採用三電動馬達動力總成，可在任何速度下提供即時扭力和動力，因此駕駛員可以安全地合併並跟上交通車流。Tesla還表示，Semi Truck滿載時將能夠在20秒內從0加速至96km/h，即使在高達 5% 的爬坡坡度時也能保持在高速公路上的速度。

Tesla電動卡車Semi Truck。（取材自Tesla）
Tesla電動卡車Semi Truck。（取材自Tesla）

對客戶來說更重要的是，Tesla表示，每英里用電充電比用柴油加油便宜約2.5倍。這可能會在前三年內為他們節省多達20萬元。Semi Truck還可以在短短30分鐘內充電至70%的電量。

Tesla電動卡車Semi Truck。（取材自Tesla）
Tesla電動卡車Semi Truck。（取材自Tesla）

Semi Truck的設計在發表後這麼多年也經過了些許修改，現在配備了巨大的後視鏡和更新穎的車艙。內飾也進行了改造，因為它有一個新的中制控台和一個輕微修改的方向盤。

Tesla 加州 馬斯克

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