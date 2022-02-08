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特斯拉因應晶片荒出招：部分電動車減少轉向系統組件

編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉上海廠Model 3交車活動檔案照。路透
特斯拉上海廠Model 3交車活動檔案照。路透

財經網站CNBC報導，根據兩名特斯拉（Tesla）員工和CNBC看到的內部信件，該公司為了在全球晶片短缺的情況下達成第4季的銷售目標，決定將部分中國製Model 3和Model Y電動輔助轉向系統裡、通常會有的兩組電子控制單元拿掉一組。

特斯拉沒有對外透露此事，但數十萬輛正要交給中國、澳洲、英國、德國和其他歐洲地區顧客的車受影響。目前還不知道美國製造或運往美國的電動車是否也會進行類似調整。

此一舉措意味特斯拉無法僅僅透過軟體更新，就讓旗下所有電動車升級為無人自駕車，削弱執行長馬斯克最近在電話會議上有關「我猜今年會實現完全自駕」的說法。

特斯拉員工在內部表示，添加「Level 3等級」功能——正常狀況下，駕駛人的手不必握住方向盤——會需要兩組電子控制單元，所以到時車子必須回廠。他們補充說，移除電子控制單元不會有安全問題，因為移除掉的輔助用電子控制單元，主要作為備份使用。

只要系統不出現問題，省掉一組電子控制單元，短期內也可以為特斯拉省錢。

特斯拉出於業務考量而刪除組件或選項已有先例。例如去年春天取消Model 3和Model Y乘客座椅的腰部支撐，以降低成本。

其他汽車製造商也曾採取類似舉措，但通常是暫時削減非核心功能選項。例如，通用汽車2021年3月說，因為晶片荒問題，部分2021年輕型皮卡沒有燃油管理模組，這會損及車輛油耗。

特斯拉 自駕車 電動車

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