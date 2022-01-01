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引擎蓋閂不緊、倒車攝影機失靈 特斯拉在美召回50萬輛

記者張聲肇／綜合報導
特斯拉電動車廠因車輛引擎蓋、倒車攝影機等問題，宣布召回近50萬輛不同車型的車輛。(美聯社)
特斯拉電動車廠因車輛引擎蓋、倒車攝影機等問題，宣布召回近50萬輛不同車型的車輛。(美聯社)

因引擎蓋閂等出現問題，特斯拉(Tesla)電動車廠宣布召回近50萬輛汽車，這是特斯拉自動駕駛車數度召回後，再度遭到安全疑慮打擊。

全國公路安全管理署(NHTSA)最新命令涉及2017年到2020年出廠的35.6萬輛Model 3，以及2014年到2021年出廠的Model S；之前召回原因是觸控螢幕、自動駕駛功能等問題，上周宣布的召回令則事關Model S前引擎蓋閂出問題，可能在汽車行進中打開，影響駕駛視線。

特斯拉提交NHTSA的書面資料顯示，這問題是特斯拉員工自己發現的，沒有接到最近出廠的車子車主的反映。

較新型的Model 3的問題是，車後行李箱上附設的照相機，作用是幫助駕駛倒車時看清是否有障礙物，需召回的原因是有些相機在行李箱開閉後，因震動太多次導致相機失靈；特斯拉說，這項缺失未曾造成撞車、受傷或死亡事件。

特斯拉和NHTSA曾因某些汽車安全問題意見不合，去年2月，特斯拉被迫召回13.5萬輛Model S和Model X，理由是觸碰螢幕不靈；特斯拉當時堅稱，這不算是「缺陷」。

最近，特斯拉同意解除行車中車上還可以玩電動遊戲的功能；此外，聯邦運輸安全委員會主席賀門迪(Jennifer Homendy)也就特斯拉汽車自動駕駛功能表示，完全自動駕駛功能太好，可能誘使駕駛人太過信賴而放鬆警戒，反而有安全之虞。

特斯拉執行長馬斯克說，特斯拉汽車的駕駛助理功能能夠防止撞車，讓開車更加安全。

特斯拉 汽車 馬斯克

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