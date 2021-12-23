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特斯拉車主能邊玩觸控遊戲邊開車？遭美監管調查

編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉車主Vince Patton 8日在奧勒岡州波特蘭一處封閉場地，示範他可以邊開車邊玩遊戲。 美聯社
特斯拉車主Vince Patton 8日在奧勒岡州波特蘭一處封閉場地，示範他可以邊開車邊玩遊戲。 美聯社

特斯拉（Tesla）電動車的觸控儀表板能在車輛行進時讓人玩遊戲的功能，現在受到美國車輛安全監管機關的調查。調查涵蓋2017年至今的所有車款，數量約58萬輛。

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）接獲民眾檢舉後，展開調查，指出這項遊戲功能「可能會讓駕駛分心，增加車禍風險」。特斯拉未立即回應媒體的採訪。

遭調查的特斯拉車內娛樂功能名稱為「Passenger Play」，2020年12月開始啟用，使用者可在車內觸按面板玩遊戲。英國廣播公司（BBC）說，該系統有警告車子行動中只限乘客可玩遊戲，而且在展開遊戲之前，會要求確認。此前，特斯拉車內遊戲功能只有在車輛處於停車狀態時，才能啟動。

美國奧勒岡州特斯拉車主巴頓（Vince Patton）上月在YouTube上見到一段影片，內容顯示駕駛如何使用Passenger Play功能。他在停車場進行測試，發現他確實能夠邊開車邊玩幾場遊戲後，他向NHTSA投訴，指出這項功能是「粗心疏忽」。

華爾街日報則報導，當使用者要使用前座中央的觸控板玩遊戲時，會被要求確認是乘客。使用者能在這個做為儀表板功能的中央觸控板上，玩Solitaire、Sky Force Reloaded 、The Battle of Polytopia等遊戲，其他特定遊戲必須在停車時才能玩。

華爾街日報指出，NHTSA的調查可能導致車輛必須被召回。特斯拉今年稍早在NHTSA敦促下，曾召回約13.5萬輛車檢查觸控幕失靈問題。NHTSA現在也因為最近一連串車禍事故，正調查特斯拉的自動駕駛系統。

特斯拉 華爾街 車禍

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邊玩觸控遊戲邊開車？58萬輛特斯拉遭美監管調查

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