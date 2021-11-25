我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Sears、Kmart最後購物季？龍頭百貨不敵網購 終淡出

全美疫苗接種率最高的5州 新冠確診病例飆升

特斯拉傳加碼投資1.88億美元 擴大上海廠產能

編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉（Tesla）上海工廠。 (路透)
特斯拉（Tesla）上海工廠。 (路透)

路透引述中國官媒《北京日報》日報導，指美國電動車大廠特斯拉（Tesla）計劃加碼投資人民幣12億元（1.88億美元），擴充上海廠產能。

《北京日報》的消息是來自上海市政府讓企業揭露環保資訊的一個平台。路透今日在該平台點閱特斯拉相關文件時，發現特斯拉上海廠的投資金額做了修訂；向特斯拉查證時，特斯拉未回應。

特斯拉這份在23日發布的文件中，提及擴廠後特斯拉可增加雇用4,000名員工，使其上海工廠的可雇用員工人數上看1.9萬人。上海廠目前生產的車款沒有申報變動，但文件未詳述擴廠後的產能將提升多少。

路透說，特斯拉上海廠原先的計設是可年產50萬輛車，現在生產Model 3和Model Y車款，合計年產量45萬輛。

客訴與北京當局關切特斯拉對駕駛大數據的處置，令特斯拉在中國大陸面臨的監管壓力升高，不過特斯拉的電動車銷售依然十分暢旺。上個月特斯拉宣布在上海成立研究中心和一個獨立分出來的資料中心，將蒐集到的駕駛資料儲存在當地。

特斯拉上海廠現在也向歐洲出口Model 3，根據中國大陸房車協會的統計，10月特斯拉銷售54,391輛中國大陸製造的車輛，其中輸往歐洲40,666輛。

特斯拉上海廠被特許為特斯拉獨資企業，是唯一一家在中國大陸不必與當地企業合資的外國客車製造商。

特斯拉 中國 北京

上一則

自動駕駛計程車來了 中國首個商業試點在北京啟動

延伸閱讀

女股神：蘋果該收購特斯拉進軍無人車市場 還好沒成真

女股神：蘋果該收購特斯拉進軍無人車市場 還好沒成真
財經簡訊

財經簡訊
馬斯克再賣特斯拉股票 套現10.5億 售股10%承諾快達成

馬斯克再賣特斯拉股票 套現10.5億 售股10%承諾快達成
特斯拉蓋德州廠 猛砸300億

特斯拉蓋德州廠 猛砸300億

熱門新聞

Lexus GX。(取材自Lexus)

汽車可靠度調查 Lexus躍居榜首 Tesla持續探底

2021-11-23 02:15
全新bZ4X將是品牌第一款純電動車。圖為歐規Toyota bZ4X。（取材自Toyota）

是不是搞錯什麼？ 66%消費者認為電動車有搭載燃油引擎

2021-11-21 00:30
KIA全新22年式EV6跨界休旅車打破金氏世界紀錄，在長達2880.5英里 (約4636公里) 的橫越美國旅程中，以最短的充電時間完成。 （取材自Kia）

「從NY到LA」Kia EV6橫越美國 打敗Tesla刷新金氏紀錄

2021-11-20 02:29
電動車大廠特斯拉執行長馬斯克。 美聯社

多名車主遭殃…特斯拉APP出包 馬斯克推特致歉

2021-11-20 06:41
福特汽車執行長法利18日表示，立志成為全球最大的電動車廠，超車產業龍頭特斯拉和福斯（VW）這類大型競爭者。(歐新社)

福特執行長：目標成為電動車一哥 取代特斯拉龍頭地位

2021-11-18 23:35
馬斯克22日稍早在一則推文中表示，Model S Plaid應該會在明年3月左右於中國推出。（路透）

最強特斯拉Model S Plaid明春在中國上市 售價13萬美元

2021-11-22 18:30

超人氣

更多 >
加州集體搶劫成風 華人首當其衝 洛檢察長賈斯康 被指罪魁禍首

加州集體搶劫成風 華人首當其衝 洛檢察長賈斯康 被指罪魁禍首
洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧

洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧
誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡

誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡
鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」

鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」
不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周

不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周