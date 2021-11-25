特斯拉傳加碼投資1.88億美元 擴大上海廠產能

特斯拉（Tesla）上海工廠。 (路透)

路透引述中國 官媒《北京 日報》日報導，指美國電動車大廠特斯拉 （Tesla）計劃加碼投資人民幣12億元（1.88億美元），擴充上海廠產能。

《北京日報》的消息是來自上海市政府讓企業揭露環保資訊的一個平台。路透今日在該平台點閱特斯拉相關文件時，發現特斯拉上海廠的投資金額做了修訂；向特斯拉查證時，特斯拉未回應。

特斯拉這份在23日發布的文件中，提及擴廠後特斯拉可增加雇用4,000名員工，使其上海工廠的可雇用員工人數上看1.9萬人。上海廠目前生產的車款沒有申報變動，但文件未詳述擴廠後的產能將提升多少。

路透說，特斯拉上海廠原先的計設是可年產50萬輛車，現在生產Model 3和Model Y車款，合計年產量45萬輛。

客訴與北京當局關切特斯拉對駕駛大數據的處置，令特斯拉在中國大陸面臨的監管壓力升高，不過特斯拉的電動車銷售依然十分暢旺。上個月特斯拉宣布在上海成立研究中心和一個獨立分出來的資料中心，將蒐集到的駕駛資料儲存在當地。

特斯拉上海廠現在也向歐洲出口Model 3，根據中國大陸房車協會的統計，10月特斯拉銷售54,391輛中國大陸製造的車輛，其中輸往歐洲40,666輛。

特斯拉上海廠被特許為特斯拉獨資企業，是唯一一家在中國大陸不必與當地企業合資的外國客車製造商。