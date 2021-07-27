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特斯拉法說會 馬斯克2度放冷槍抨擊蘋果

編譯季晶晶／綜合外電
僅管沒有直接競爭關係，但特斯拉執行長馬斯克在周一法說會上，兩度批判蘋果。(路透)
僅管沒有直接競爭關係，但特斯拉執行長馬斯克在周一法說會上，兩度批判蘋果。(路透)

馬斯克（Elon Musk）周一在特斯拉（Tesla）法說會上，兩度放冷槍抨擊並沒有直接競爭關係的蘋果。他說蘋果電池的鈷礦用量遠多於特斯拉，另外，在被問到允許競爭對手使用其充電網路時，再出聲批蘋果的「高牆花園」。

儘管特斯拉和蘋果並不直接競爭，但據報導，蘋果有一個代號為Titan的專案項目，打算打造一款完全顛覆汽車行業的全新自駕車，吸引到特斯拉多位工程師和高階主管轉投陣營。Titan的負責人是曾效力特斯拉5年、才重返蘋果的費爾德（Doug Field）。不知道馬斯克對此是否心有怨言。

被問到供應鏈時，馬斯克說，外界存在特斯拉用了大量鈷的錯誤印象。他說，「蘋果在他們的電池、手機和筆電裡幾乎用了100%的鈷，但特斯拉的磷酸鐵鋰電池不用鈷，鎳基電池則幾乎不用。 在加權平均的基礎上，相較於蘋果使用100%的鈷，我們可能用2%。反正，這真的不成問題。」

一些從剛果民主共和國等地開採出來的鈷礦，與人權侵害事件例如濫用童工有關。根據衛報，2019 年，除特斯拉和其他主要科技公司外，蘋果也被列為人權訴訟的被告。

稍後，馬斯克再批蘋果透過應用程式商店，嚴格控制iPhone智慧手機下載軟體的「高牆花園」政策。蘋果正因此面臨立法機關的審查，包括在被Epic Games告上法院之後的一場反壟斷審判。

馬斯克回答充電網路開放競爭對手使用時說：「我們的目標是支持永續能源出現，不是創建一個高牆花園，再用來欺壓競爭對手。」馬斯克還假裝咳嗽，然後說出「蘋果」。

蘋果 特斯拉 馬斯克

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