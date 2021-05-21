馬斯克：特斯拉可能在俄羅斯設廠

特斯拉執行長馬斯克。美聯社

彭博資訊報導，美國電動車大廠特斯拉 執行長馬斯克 （Elon Musk）表示，對特斯拉在俄羅斯 設廠持開放態度。

馬斯克21日在莫斯科舉行的一場與當地學生對話的視訊座談會中，盛讚俄羅斯歷年來在太空科技領域的成就，並且應贊助這場活動的克里姆林宮發言人Dmitry Peskov之請，接受大約45分鐘的提問，話題從他聘人的方式、人工智慧（AI）、到人類意識的未來，包羅萬象，馬斯克鐵粉對其中許多話題都耳熟能詳。

馬斯克說：「我認為，我們快要在俄羅斯建立一個特斯拉據點，我覺得那是很棒的事。久而久之，我們會試著在世界各地設廠，到某個時點可能落腳俄羅斯。」

馬斯克也是美國政府合約承包商太空探索科技公司（SpaceX）的執行長，他呼籲華府與莫斯科之間多多對話。

克里姆林宮特別請來馬斯克出席這場會議，為重振蘇聯時代教育機構「知識社會」（Knowledge Society）的計畫打頭陣。

馬斯克說：「俄羅斯人才濟濟，活力豐沛。希望那股幹勁持續到未來。我強烈鼓勵大家發奮圖強，讓未來變得比以往更好，並且樂觀看待未來。」

馬斯克現年49歲，參與這場會議三個月前，他曾邀請俄羅斯總統普亭加入Clubhouse聊天室與他聊聊。Peskov向記者表示，仍希望普亭和馬斯克對話能成局，但根據塔斯社報導，目前尚未展開相關的籌備作業。