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鄭永佳、謝曉瓊聯署案開庭 續激烈交鋒

記者馬璿／紐約報導
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第49區共和黨籍州眾議員鄭永佳。(鄭永佳辦公室提供)
第49區共和黨籍州眾議員鄭永佳。(鄭永佳辦公室提供)

布碌崙(布魯克林)第49州眾議員選區聯署資格爭議案24日在布碌崙州高等法院持續審理，雙方律師未進入原定的簽名逐行審查程序，而是將焦點轉移至謝曉瓊一方原始請願書代理律師認證效力。但法官並未在當日裁決，而是要求雙方提交書面意見，並將於27日上午10時再次於選舉委員會執行保守黨線的逐行審查程序。

24日的庭審中，鄭永佳一方的律師韋格納(Jimmy Wagner)提出新的程序性質疑，直指謝方原始請願書的認證本身存在根本瑕疵，要求法官以管轄權問題為由駁回整個案件。依照紐約選舉法規定，提交挑戰請願書時，必須附上認證聲明文件內容屬實。若當事人不居住在律師辦公室所在郡，律師方可代為認證。

韋格納指出，謝方律師傑諾維西 (Anthony Genovesi)在完成認證時，人在布碌崙以外的納蘇郡在家辦公，而非在其布碌崙登記辦公室，因此不具備代為認證的資格，原始請願書的認證應屬無效。

第49區州眾議員民主黨參選人謝曉瓊。(謝曉瓊提供)
第49區州眾議員民主黨參選人謝曉瓊。(謝曉瓊提供)

傑諾維納坦承認證當時確實在家辦公，但他親自審查過鄭永佳的每一份連署，對案件事實擁有第一手知識，這本身即足以支撐認證的合法性。

他表示，即使認證在程序上有瑕疵，也只構成可補正的不規則，而非導致管轄權喪失的致命缺陷。雙方就此在庭上激烈交鋒，最終法官聽取兩造意見後並未做出裁定。

延續23日的討論，雙方還就修正請願書是否需要正式通知對方再度交鋒。但此點截至庭審結束法官仍未作出裁定。

而原定於24日下午2時15分在選舉委員會展開的保守黨路線逐行簽名審查，因庭審程序尚未完結以及雙方溝通誤會而未有進展，將預計於27日上午再次舉行。

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