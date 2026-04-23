鄭永佳、謝曉瓊聯署簽名攻防 24日逐行審查保守黨簽名

第49區共和黨籍州眾議員鄭永佳。(鄭永佳辦公室提供)

布碌崙(布魯克林 )第49州眾議員 選區聯署資格案23日在布碌崙最高法院開庭，現任共和黨 州眾議員鄭永佳(Lester Chang)與民主黨挑戰者謝曉瓊(Joyce Xiaoqiong Xie)雙方律師就程序問題展開交鋒，法官聽取初步陳述後，宣布案件24日將在選舉委員會就鄭永佳其一登記的保守黨逐行簽名審查。

庭審交鋒 就修正案一事辯論

庭審中，雙方主要以鄭方提交的聯署修正案(amendment)程序上是否需要送達被申請人展開辯論。謝方在原本的訴狀之外，額外補交了新的指控內容，即為兩方所指出的修正案。鄭永佳代理律師韋格納(Jimmy Wagner)隨即提出質疑，指出謝方補交文件時，並未依照程序正式通知鄭方，因此主張這份補充指控應屬無效。他強調，無論法律上是否規定必須通知，謝方並沒有通知鄭方此點應無爭議空間。

謝曉瓊的律師傑諾維西 (Anthony Genovesi)則是表示將提出駁回動議，並直言不認為鄭方的程序異議能夠成立。他同時指出，目前書記員報告尚未完整到位，案件的重點仍在於逐行審查請願書中每一個簽名的真實性。​​​​​​​​​​​​​​​​法官聽取雙方初步陳述後，要求各方於明日提交書面意見，簽名審查相關聽證則是順延至明日繼續。

保守黨簽名為明日庭審重點

聽證中，韋格納表示將於23日晚間8時提交動議補充備忘錄，雙方協議24日下午2時15分則是將在選舉委員會就保守黨方的聯署簽名展開逐行審查。目前鄭永佳在保守黨的有效簽名數領先15個，若剔除15個或以上的簽名，鄭永佳即無法在選票上登記代表保守黨。

庭後，韋格納表示自己以義務辯護(pro bono)方式代表鄭方，並將此案定性為政治攻擊。他表示，鄭永佳按照規矩獲得簽名，此指控是針對個人的攻擊。他亦直言表示對方的手段正是共產黨式的政治打壓，「他們想方設法要讓他在共和黨線、保守黨線上全面出局。」韋格納雖未透露接下來的辯護策略，但他相信鄭永佳的人格高尚，「在美國本土發生這樣的事，是一場悲劇。」

傑諾維西庭後則表示不便多發言，僅表示己方需要深入審查請願書的具體內容。對於案件走向，則是預計在30日前後，隨著保守黨線逐行審查完成，案件將出現較為明確的方向。

當日出席庭審的布碌崙民主黨主席兼州眾議員赫梅林(Rodneyse Bichotte-Hermelyn)表示，謝方掌握充分的欺詐性簽名證據，部分簽名有異狀並與選民登記的黨籍不符。她補充，謝曉瓊的團隊將於明日在選舉委員會逐行逐字審查每一個簽名，對謝方充滿信心。她也指出，此案的意義超越個人選舉之爭，「很高興看到亞裔社區終於從法律角度、從社區參與角度積極投入這個過程，這才是民主的真諦。」