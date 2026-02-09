高德曼啟動華埠競選辦公室 誓重奪國會多數、領銜查川普

我的頻道

記者許君達╱紐約即時報導
國會眾議員高德曼(前排左五)宣布在曼哈頓華埠開設連任競選辦公室，民主黨社區領袖于金山(左四)、李艷娟(右二)到場支持。(記者許君達╱攝影)
國會眾議員高德曼(前排左五)宣布在曼哈頓華埠開設連任競選辦公室，民主黨社區領袖于金山(左四)、李艷娟(右二)到場支持。(記者許君達╱攝影)

紐約州國會眾議員高德曼(Dan Goldman)9日宣布啟動位於曼哈頓華埠孔子大廈的連任競選辦公室，華裔民主黨區領袖于金山、李艷娟和王鏑到場支持，百餘名華埠社區居民亦出席了發布會。

高德曼表示，他將延續既有的政治路線，不會因可能出現的選區劇變而動搖自己的立場。高德曼所在的紐約州第十選區目前包括曼哈頓下城和布碌崙(布魯克林)西北部，擁有華埠和日落公園兩大華人社區，前任市主計長兼市長參選人蘭德(Brad Lander)的住所位於該選區內的布碌崙部分，而蘭德此前已宣布將在今年參選國會眾議員，這意味著這名實力雄厚的進步派參選者將在民主黨初選中與高德曼對決。而與此同時，紐約州高級法院今年早些時候判決主要包括史泰登島的第十一選區邊界違法，並採納了一項旨在將紐約最保守的史島與曼哈頓下城組合成新選區的主張。這意味著，如果裁決最終生效，高德曼的主要競爭對手將不再是蘭德、而變成與蘭德政治光譜極端對立的共和黨籍現任議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)。

高德曼透露，目前該案件卡在上訴法院，選區重畫委員會方面也尚未提出明確的重畫時間表，因此他當前的競選策略還會以現有的選區為重。他表示，無論最終身處一個非常左派還是相對保守的選區，他都會堅持做自己。

作為曾參與過對川普第一次彈劾案的前聯邦助理檢察官，高德曼表示，從去年以來，他就一直身在挑戰ICE、保護移民社區的第一線。如果民主黨能在今年的中期選舉中贏回國會多數，他將「有可能」領導多項針對總統川普的調查，「我尤其知道如何做這件事」。在國會鬥爭的同時，他也不會鬆懈於對本選區的在地服務。在被問及將要領銜調查川普政府還是川普本人時，高德曼表示：二者皆有。

高德曼在華埠孔子大廈與選民自拍合影。(記者許君達╱攝影)
高德曼在華埠孔子大廈與選民自拍合影。(記者許君達╱攝影)

