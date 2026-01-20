我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富豪搬離加州遷往邁阿密 買房、成交7天搞定

「我只喜歡美的事物」范倫鐵諾留下半世紀傳奇

霍楚連任募款遙遙領先 對手寄望匹配資金

記者曹馨元／紐約報導
尋求連任的紐約州長霍楚目前在募款進度上大幅領先對手。(美聯社)
尋求連任的紐約州長霍楚目前在募款進度上大幅領先對手。(美聯社)

11月紐約州長選舉日逼近，選戰氣氛升溫。尋求連任的州長霍楚(Kathy Hochul)目前在募款進度上大幅領先兩位競爭對手；但她的挑戰者表示，紐約州新實施的競選募款制度為他們帶來希望。

根據最新財務申報文件，霍楚在過去六個月內募得550萬元，帳面上累積可用資金為2020萬元。這一數字幾乎是其共和黨對手、長島納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)的20倍；目前，布萊克曼的競選資金為120萬元，其中多數由他先前的地方選舉帳戶以及納蘇郡共和黨委員會轉入。

布萊克曼已到訪華社造勢，並就堵車費(congestion pricing)、庇護政策等議題多番攻擊霍楚。其競選團隊發言人斯帕諾德莫斯(Madison Spanodemos)表示，「再多的金錢，也無法掩蓋霍楚災難性的執政紀錄」。

即將在選舉中挑戰霍楚的還有現任副州長戴加多(Antonio Delgado)，這位霍楚昔日盟友在過去六個月中募得120萬元，目前帳面資金為110萬元。戴加多競選團隊指出，他的募款金額已超過近年來其他挑戰現任民主黨州長的黨內左派。

其競選團隊同時表示，戴加多有望依據紐約州新設立的公共競選募款制度獲得資金。依照規定，任何州長候選人若要符合獲得資金的資格，須向至少5000名紐約州居民募得總計50萬元，而每位捐款者的捐款金額不得超過1050元。上述捐款中的前250元，將由納稅人資金以六比一匹配，最高可獲350萬元補助。

公共競選募款制度在紐約市已實施超過十年，但對州級職位而言仍屬較新措施，2026年為首次適用該制度的州長選舉。專家表示，該制度是為了讓選舉更具競爭性。

布萊克曼已登記申請匹配資金，但尚未達到資格門檻。霍楚競選團隊的一名發言人表示，將於2月決定是否參與該計畫。

「配對資金改變了可能性，」戴加多競選團隊發言人伊萊卡(Steven Ileka)說，新制度使更為「草根」的候選人「真正有機會與由億萬富豪捐款支持的政治機器競爭，並取得勝利」。

霍楚 紐約州 共和黨

上一則

兩歲班計畫今秋啟動 首波2000名額

下一則

美國亞裔活動中心迎新年博覽會 2/8登場
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

霍楚推動EBT現代化 州眾議員力挺並促請通過糧食安全方案

霍楚推動EBT現代化 州眾議員力挺並促請通過糧食安全方案
布萊克曼8大道造勢 支持資優班與特殊高中

布萊克曼8大道造勢 支持資優班與特殊高中
共和黨州長參選人布萊克曼訪8大道華社 強調支持資優班與特殊高中

共和黨州長參選人布萊克曼訪8大道華社 強調支持資優班與特殊高中
最大個人稅務詐欺達20年 德州富豪布萊克曼身後補稅加罰款7.5億

最大個人稅務詐欺達20年 德州富豪布萊克曼身後補稅加罰款7.5億

熱門新聞

南布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。圖為涉案機構。(谷歌街景圖)

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

2026-01-16 14:52
布碌崙班森賀一棟公寓七名西語裔居民被ICE探員抓捕，民代關注。(本報檔案照)

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

2026-01-15 19:07
南布碌崙黃先生在松柏之家社區服務中心的幫助下，安心回中國探望老母。(松柏之家提供)

無實體綠卡 華男急返鄉探母遇困

2026-01-14 01:26
在明尼蘇達槍擊事件後，紐約市地鐵內出現抗議移民及海關執法局的標語。(路透)

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

2026-01-18 17:24
事故發生後至今，張先生形容自己「腦子空空」，「誰能想到好好的一個人，突然就變成這個樣子。」(受訪者提供)

獨家/抵美1年多突遭重創 36歲華裔移民車禍截肢 仰賴社區援助

2026-01-15 17:07
近日，在法拉盛緬街的快速公車Q44站點，常可見MTA查票人員登車或於站點檢查乘客是否已完成刷卡付款。(記者高雲兒╱攝影)

OMNY全面上路後 紐約法拉盛公車查票頻現 乘客：理解但感受不佳

2026-01-12 06:29

超人氣

更多 >
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平
中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」

中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」