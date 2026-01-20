霍楚連任募款遙遙領先 對手寄望匹配資金

尋求連任的紐約州長霍楚目前在募款進度上大幅領先對手。(美聯社)

11月紐約州 長選舉日逼近，選戰氣氛升溫。尋求連任的州長霍楚 (Kathy Hochul)目前在募款進度上大幅領先兩位競爭對手；但她的挑戰者表示，紐約州新實施的競選募款制度為他們帶來希望。

根據最新財務申報文件，霍楚在過去六個月內募得550萬元，帳面上累積可用資金為2020萬元。這一數字幾乎是其共和黨 對手、長島納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)的20倍；目前，布萊克曼的競選資金為120萬元，其中多數由他先前的地方選舉帳戶以及納蘇郡共和黨委員會轉入。

布萊克曼已到訪華社造勢，並就堵車費(congestion pricing)、庇護政策等議題多番攻擊霍楚。其競選團隊發言人斯帕諾德莫斯(Madison Spanodemos)表示，「再多的金錢，也無法掩蓋霍楚災難性的執政紀錄」。

即將在選舉中挑戰霍楚的還有現任副州長戴加多(Antonio Delgado)，這位霍楚昔日盟友在過去六個月中募得120萬元，目前帳面資金為110萬元。戴加多競選團隊指出，他的募款金額已超過近年來其他挑戰現任民主黨州長的黨內左派。

其競選團隊同時表示，戴加多有望依據紐約州新設立的公共競選募款制度獲得資金。依照規定，任何州長候選人若要符合獲得資金的資格，須向至少5000名紐約州居民募得總計50萬元，而每位捐款者的捐款金額不得超過1050元。上述捐款中的前250元，將由納稅人資金以六比一匹配，最高可獲350萬元補助。

公共競選募款制度在紐約市已實施超過十年，但對州級職位而言仍屬較新措施，2026年為首次適用該制度的州長選舉。專家表示，該制度是為了讓選舉更具競爭性。

布萊克曼已登記申請匹配資金，但尚未達到資格門檻。霍楚競選團隊的一名發言人表示，將於2月決定是否參與該計畫。

「配對資金改變了可能性，」戴加多競選團隊發言人伊萊卡(Steven Ileka)說，新制度使更為「草根」的候選人「真正有機會與由億萬富豪捐款支持的政治機器競爭，並取得勝利」。