布萊克曼8大道造勢 支持資優班與特殊高中

記者馬璿／紐約報導
共和黨籍州長參選人布萊克曼表示，將「保護特殊高中」與「保留資優班(G&T)」列為核心訴求，批評減少特殊高中資源及削弱資優班的決策。(記者馬璿／攝影)
共和黨籍州長參選人布萊克曼表示，將「保護特殊高中」與「保留資優班(G&T)」列為核心訴求，批評減少特殊高中資源及削弱資優班的決策。(記者馬璿／攝影)

長島納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)15日前往布碌崙(布魯克林)華人社區8大道周邊造勢，為其角逐紐約州州長之路暖身。現場多位共和黨籍民代出席，會中主軸聚焦教育、可負擔性與房屋稅金問題。他強調，紐約市部分教育政策與租金管制方向正在壓低卓越、衝擊家庭與小型屋主權益，並把矛頭指向民主黨籍的現任州長霍楚(Kathy Hochul)與紐約市府的施政方向，呼籲選民支持把紐約州與紐約客擺在第一位的州長人選。

共和黨籍州長參選人、納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)，15日前...
共和黨籍州長參選人、納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)，15日前往布碌崙(布魯克林)華人社區8大道周邊造勢，為其角逐紐約州長之路暖身。(記者馬璿／攝影)

布萊克曼當日與南布碌崙州參議員陳學理(Steve Chan)和州眾議員鄭永佳(Lester Chang)在第69中學門口舉行集會，發言中布萊克曼將「保護特殊高中」與「保留資優班(G&T)」列為核心訴求，批評減少特殊高中資源及削弱資優班的決策，並以入學比例為例指出，紐約市公校體系中亞裔與白人學生約占總人口35%，但在資優與菁英課程的入學中占比達70%，相關政策對華人與亞裔家庭影響重大。他認為，家長投入大量資源追求學業卓越，政府應培育並扶持孩子向上，而非採取會削弱孩子成就能力的做法，強調不該要求「聰明的孩子走倒退路」。

與會的陳學理補充，霍楚州情咨文所提及的「可負擔性」應是讓民眾口袋更有錢，如降低房產稅、停止調高商業稅與所得稅等方式，而非「將錢從民眾口袋中拿走」。鄭永佳則稱批評市府「凍租」等概念並不合理，因小型屋主仍需負擔維修、稅金等支出。

布萊克曼並表示若當選，將在上任首日便停止徵收堵車費。針對庇護政策，布萊克曼認為資源配置應優先照顧紐約客的教育、醫療與公共服務。「我們的工作是把紐約人放在第一位，而不是把錢花在來了15分鐘的非法移民身上」。

