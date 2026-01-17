3槓曼達尼 維樂貴絲力挺雷諾索接己位

我的頻道

記者范航瑜／紐約報導
已宣布退休的聯邦眾議員維樂貴絲，宣布背書現任布碌崙(布魯克林)區長雷諾索，角逐她即將空出的國會席位。(取自州長辦公室)
已宣布退休的聯邦眾議員維樂貴絲(Nydia Velázquez)在即將離開國會之際，15日宣布背書現任布碌崙(布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)角逐她即將空出的國會席位，這也是她本周第三度在選舉布局上與市長曼達尼(Zohran Mamdani)唱對台戲。

維樂貴絲在聲明中表示，雷諾索正是當下所需要的領導者，具備勇氣、進步理念，並扎根於自身成長經驗。她說，她將火炬交給下一代時，希望紐約人支持雷諾索，強調這一以正義、尊嚴與機會為核心的政治傳承，交到他手中令人放心。

她提到，雷諾索成長於南威廉斯堡(South Williamsburg)，並具備能力毫不退縮地對抗共和黨籍的川普總統，同時為紐約第七國會選區的移民與波多黎各社群發聲。該選區以西語裔選民為主。此前曼達尼已背書同為民主社會主義者的州眾議員瓦爾德茲(Claire Valdez)競逐國會議員席位。

此次表態再次凸顯維樂貴絲與民主社會主義者黨團之間的緊張關係。曼達尼上任初期，已多次介入地方與國會選舉。維樂貴絲宣布支持阿德哈米得(Rana Abdelhamid)角逐接替曼達尼留下的州眾議會席位；曼達尼與民主社會主義者黨團則支持前皇后區該組織共同主席莫雷諾(Diana Moreno)。

在接受「紐約時報」專訪時，維樂貴絲直言批評曼達尼介入多場選戰。她表示，蜜月期很短，人們應該專注於手頭的治理工作，並警告市長介入初選，可能在其執政所需合作的群體之間引發衝突。

14日在哈林區的一場記者會上，曼達尼被問及上述言論時回應，對維樂貴絲只有尊重與欽佩。

目前，曼達尼已在三場國會選戰中表態，包括支持前市主計長蘭德(Brad Lander)挑戰聯邦眾議員高德曼(Dan Goldman)，以及勸阻市議員奧塞(Chi Osse)在初選中挑戰眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)。

