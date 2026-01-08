紐約市議會新會期啟動 黃敏儀獲任規章委員會臨時主席

皇后區第20選區市議員黃敏儀(Sandra Ung)7日出席紐約市議會2026年章程會議，並獲新任市議長指派為規章、特權與選舉委員會臨時主席。(黃敏儀辦公室提供)

紐約市 議會展開新一屆會期，新任市議長梅寧(Julie Menin)於7日舉行的2026年市議會章程會議(Charter Meeting)中，宣布指派皇后區 第20選區市議員黃敏儀(Sandra Ung)，出任「規章、特權與選舉委員會」(Committee on Rules, Privileges, and Elections)臨時主席，負責主持新會期初期的重要組織工作。

規章、特權與選舉委員會是市議會內部運作的核心委員會之一，主要負責監督議會內部規則、委員會運作方式及議事程序，包括會議流程、表決規範與議員行為準則，確保市議會運作制度清楚、公正且具透明度。

在黃敏儀擔任臨時主席期間，委員會的首要任務將是於15日召開聽證會，審議並推動新一屆市議會各常設委員會的人事分配。相關安排被視為新會期的重要起點，將影響未來數年市議會的立法節奏與政策走向。

市議長梅寧此次公布的多項人事任命，也象徵市議會正式進入新立法階段，為未來的政策討論與監督工作建立制度架構。

黃敏儀在聲明中表示，感謝市議長的信任，讓她有機會擔任此一重要職務。她指出，良好的市政治理必須建立在明確規則與公平程序之上，而規章、特權與選舉委員會正是維繫市議會制度運作的關鍵。她也表示，期待與同僚合作，盡速完成委員會分配，讓市議會能順利展開新會期，回應紐約市民的期待。