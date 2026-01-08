我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子支持多元

涉國際詐騙 台男入境加州落網

紐約市議會新會期啟動 黃敏儀獲任規章委員會臨時主席

記者戴慈慧／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
皇后區第20選區市議員黃敏儀(Sandra Ung)7日出席紐約市議會2026年章程會議，並獲新任市議長指派為規章、特權與選舉委員會臨時主席。(黃敏儀辦公室提供)
皇后區第20選區市議員黃敏儀(Sandra Ung)7日出席紐約市議會2026年章程會議，並獲新任市議長指派為規章、特權與選舉委員會臨時主席。(黃敏儀辦公室提供)

紐約市議會展開新一屆會期，新任市議長梅寧(Julie Menin)於7日舉行的2026年市議會章程會議(Charter Meeting)中，宣布指派皇后區第20選區市議員黃敏儀(Sandra Ung)，出任「規章、特權與選舉委員會」(Committee on Rules, Privileges, and Elections)臨時主席，負責主持新會期初期的重要組織工作。

規章、特權與選舉委員會是市議會內部運作的核心委員會之一，主要負責監督議會內部規則、委員會運作方式及議事程序，包括會議流程、表決規範與議員行為準則，確保市議會運作制度清楚、公正且具透明度。

在黃敏儀擔任臨時主席期間，委員會的首要任務將是於15日召開聽證會，審議並推動新一屆市議會各常設委員會的人事分配。相關安排被視為新會期的重要起點，將影響未來數年市議會的立法節奏與政策走向。

市議長梅寧此次公布的多項人事任命，也象徵市議會正式進入新立法階段，為未來的政策討論與監督工作建立制度架構。

黃敏儀在聲明中表示，感謝市議長的信任，讓她有機會擔任此一重要職務。她指出，良好的市政治理必須建立在明確規則與公平程序之上，而規章、特權與選舉委員會正是維繫市議會制度運作的關鍵。她也表示，期待與同僚合作，盡速完成委員會分配，讓市議會能順利展開新會期，回應紐約市民的期待。

紐約市 皇后區

上一則

疑未具正式合約…布碌崙86街遊民所案 居民上訴獲受理
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約州長霍楚提案加強對3D列印槍枝的管制

紐約州長霍楚提案加強對3D列印槍枝的管制
紐約摩根大通招聘中英雙語人才 無需大學學歷

紐約摩根大通招聘中英雙語人才 無需大學學歷
高院裁決 工資竊盜案重啟調查 紐約華人看護維權勝訴

高院裁決 工資竊盜案重啟調查 紐約華人看護維權勝訴
紐約生存手冊／財務諮詢、學貸指引… 善用市府免費資源改善財務

紐約生存手冊／財務諮詢、學貸指引… 善用市府免費資源改善財務

熱門新聞

長期被視為家庭經濟穩固基石的「自有住宅」，在房價高昂的紐約州卻依然遙不可及。(記者范航瑜／攝影)

紐約州房價高僅半數居民擁房 華人瞄準這處購屋

2026-01-05 19:33
示意圖。Image by Mimzy from Pixabay

資金盤疑跑路 美加數百華人損失數億

2026-01-07 11:16
紐約州從新年起實施更嚴格的扣分制度。(取自紐約州警臉書)

紐約州違規U型轉彎首納扣分制 首次違規最高可罰150元

2026-01-06 06:27
反戰者聚集在法院外抗議美國的軍事行動。(記者許君達╱攝影)

馬杜洛紐約出庭 法院外吵翻天…緊鄰華埠 居民不堪其擾

2026-01-05 15:33
紐約州長霍楚2日表示，在「平價醫療法案」保費稅收補貼於近期到期後，受補貼的紐約州夫妻健保保費將平均每月上漲38%。(路透)

ACA補貼到期 紐約州夫妻健保費將漲38%

2026-01-03 07:39
近來，紐約華人社區中，愈來愈多持有永久居民身分多年的移民，開始積極申請美國公民。（本報檔案照）

移民政策不確定性升高、考試變難 華人綠卡族加快轉公民

2026-01-07 06:28

超人氣

更多 >
貌美台女免簽來美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

貌美台女免簽來美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返
原著粉也買單 6部古裝改編劇口碑穩「討論度最高」

原著粉也買單 6部古裝改編劇口碑穩「討論度最高」
便宜又分量多 2026最適合退休族的5項好市多商品

便宜又分量多 2026最適合退休族的5項好市多商品
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
新版倒金塔飲食指南公布 最該多吃的食物你想不到

新版倒金塔飲食指南公布 最該多吃的食物你想不到