牽制曼達尼？ 亞當斯任命共和黨人加入教育政策小組

記者曹馨元／紐約報導
亞當斯日前任命共和黨籍前市議員博雷利加入教育政策小組(PEP)，被視作他試圖牽制候任市長曼達尼的人事布局。(取自博雷利社群平台X帳號)
亞當斯日前任命共和黨籍前市議員博雷利加入教育政策小組(PEP)，被視作他試圖牽制候任市長曼達尼的人事布局。(取自博雷利社群平台X帳號)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)日前任命共和黨籍前市議會少數黨領袖博雷利(Joe Borelli)，加入負責監督紐約市公立學校的教育政策小組(PEP)。距離亞當斯卸任僅剩兩周，此舉也被視作他試圖牽制候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)的人事布局。

現為註冊遊說者(lobbyist)的博雷利，駁斥其人事任命意在干預曼達尼施政的說法，並稱若想要達到製造混亂的目的，會選擇進入市租金指導委員會(Rent Guidelines Board, RGB)，加入PEP只因自己「想為公共利益服務」。

作為市長公校控制權(mayoral control)的體現，PEP大部分成員由市長任命；該小組負責表決全市教育政策、合約與預算，通常會配合市府政策方向投票。去年，PEP曾因延遲通過特殊高中入學考試(SHSAT)合同引發爭議；而其近期也透過拒絕校巴續約五年展現影響力。

亞當斯發言人諾桑丘克(Zachary Nosanchuk)指出，PEP成員是一項不支薪、但耗時且責任重大的職務，因此需要找到願意投入公共服務、具經驗的人選來補足空缺。

作為教育政策委員會成員，博雷利同時也將擔任教育局退休系統(Board of Education Retirement System)的受託人。而亞當斯也另行任命他進入聯合國發展公司(United Nations Development Corp)董事會，該機構負責為聯合國駐紐社群提供商業辦公空間及相關設施。

博雷利表示，這些任命其實已籌畫數月；他在卸任市議會議員後，希望繼續投入公共服務，因而與亞當斯及其第一副市長馬斯特羅(Randy Mastro)多次討論，敲定任命結果。

馬斯特羅日前接受彭博社(Bloomberg)訪問時曾表示，亞當斯正著手在曼達尼上任前「布局」PEP。此外，亞當斯近來也任命兩名較支持警察的成員進入市府警察監督機構，並積極補齊租金指導委員會空缺席位，被外界視作試圖牽制曼達尼民主社會主義施政路線的舉措。

