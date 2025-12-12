霍楚簽署法案 要求醫院提供語言協助

州參議員劉醇逸表示，病患走進醫院時，應能清楚且安心地理解醫療說明，尤其在緊急情況下，溝通的每一分鐘都十分關鍵。(取自州長辦公室)

紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)日前簽署法案，要求全州綜合醫院建立語言協助計畫，確保病患能順利取得所有必要醫療服務。新法要求每一家綜合醫院都需設置完整的語言協助機制，包括指派專責人員、建立及時辨識語言需求的流程、為員工提供持續訓練、在院內架設清楚標示、在病歷中記錄病患偏好語言，並為視障、聽障或其他溝通受限的病患提供專業口譯或能協助的工作人員等。

該法由州參議員劉醇逸和州眾議員 李羅莎(Nily Rozic)共同提出；劉醇逸表示，病患走進醫院時，應能清楚且安心地理解醫療說明，尤其在緊急情況下，溝通的每一分鐘都十分關鍵。「然而目前仍有許多孩子不得不替父母翻譯複雜醫療資訊，只因醫院語言協助不足。這項法律將語言服務從『加分項』提升為所有醫院必備條件，讓紐約人就醫更有保障」。

語言障礙長期是亞裔 社群就醫時最主要的阻礙之一。在紐約州，超過三分之一亞裔市民英文能力有限。亞美聯盟數據指出，將近半数的亞裔紐約市民和超過七成亞裔長者因語言問題而無法順利就醫，反映制度性缺口亟待補強。州眾議員李榮恩(Grace Lee)指出，語言障礙常使移民難以理解自身病情。「這項法律確保每位病患，不論使用哪種語言，都能清楚掌握醫療流程，真正為自己發聲」。

華策會執行長何永康說，該會每天都會遇到居民因語言不通而延誤醫療的情況。「這項立法讓弱勢族群在醫療公平上向前邁出重要一步。」亞平會(AAFE)執行董事余思亮指出，「病患能否與醫護人員充分溝通，對治療結果影響極大」。