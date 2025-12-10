挑戰高德曼 市主計長蘭德擬參選第十選區國會議員

市主計長蘭德(中)預計本周宣布投入紐約第十國會選區民主黨初選，挑戰現任聯邦眾議員高德曼。(本報檔案照)

市主計長蘭德 (Brad Lander)預計將於本周宣布投入紐約第十國會選區民主黨初選，挑戰現任聯邦眾議員高德曼(Dan Goldman)。消息同時稱，候任市長曼達尼 (Zohran Mamdani)或將在蘭德宣布參選時同步公開背書。

蘭德屬進步民主派，計畫從左翼對高德曼發起挑戰，並試圖爭取同為左派政治人物的曼達尼近來累積的聲望。

高德曼屬溫和派民主黨人，其在以色列議題上的立場引發黨內進步派不滿，尤其在加薩戰事背景下更顯敏感。其代表的第十國會選區涵蓋曼哈頓下城及布碌崙 (布魯克林)部分地區，包括曼哈頓華埠和日落公園等華人社區。在去年11月的市長選舉中，該區以兩位數優勢支持曼達尼，進步派據此認為高德曼恐將在明夏的初選中面臨脆弱局面。

高德曼競選團隊發言人表示，高德曼目前專注於「阻止川普政府正在對其選區內移民家庭採取的措施」，並強調他在國會的進步政績，「將在新一年面對蘭德與其他挑戰者」。

蘭德於2022年就任市主計長，此前曾任市議員並代表過第十選區的部分地區。今年6月的市長初選中，蘭德名列第三。選戰末期，他在排序複選制度下與曼達尼互相交叉背書，被視為協助曼達尼擊敗主要對手、前州長葛謨的關鍵因素之一。

原本曾傳出蘭德可能加入曼達尼的未來市府團隊，但最終並未成行。知情人士指出，曼達尼反而告知蘭德，若其轉而競選國會，將更可能支持他。目前尚不清楚曼達尼的介入，是否會影響同為民主社會黨籍的布碌崙市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)，她也正在評估挑戰高德曼的可能性。

值得注意的是，曼達尼傾向支持蘭德的立場與此前的態度形成了對比。他先前拒絕支持市議員奧塞(Chi Osse)，後者原計畫挑戰現任聯邦眾議員、眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)。在曼達尼的建議下，民主社會黨紐約市分部上月投票決定不背書奧塞，促使他退出選戰。