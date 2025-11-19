我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

曼達尼原皇后區阿斯托利亞選區席位 多人已宣布參選

記者鄭怡嫣 / 紐約即時報導
已有至少三人宣布參選曼達尼原選區席位，圖為三人之一、最有可能獲得民主社會主義組織背書的莫瑞諾(Diana Moreno)。(取自莫瑞諾競選團隊)
已有至少三人宣布參選曼達尼原選區席位，圖為三人之一、最有可能獲得民主社會主義組織背書的莫瑞諾(Diana Moreno)。(取自莫瑞諾競選團隊)

曼達尼(Zohran Mamdani)當選紐約市長後，他所代表的皇后區州眾議會第36選區席位，將於明年1月空缺，目前至少三人已宣布參選該席位，均為與曼達尼一樣背景的民主社會主義者(DSA)。該選區近年來華裔人口顯著增多。

曼達尼所代表的州眾議會第36選區，涵蓋阿斯托利亞(Astoria)、長島市(Long Island City)、以及小部分的 木邊(Woodside)與陽邊(Sunnyside)地段。該選區有大量新移民及中產階級年輕家庭，教育程度普遍較高，社區關心租屋負擔、公共交通、教育與環境等議題。值得注意的是，阿斯托利亞雖以希臘裔社區聞名，但近年亞裔、尤其是華裔與孟加拉裔居民顯著增加，根據非營利網站CensusReporter統計，目前該選區有約20%的亞裔人口。

在曼達尼當選市長後，與他同為美國民主社會主義者的三人，已經提交了參選文件，意味著進步派陣營內可能競爭激烈。

曾經在曼達尼競選期間挨家挨戶拜票的莫瑞諾(Diana Moreno)17日啟動競選活動，根據Queens Daily Eagle報導，她最有可能獲得民主社會主義的組織背書。和曼達尼一樣，莫瑞諾年幼時移民美國，祖父在厄瓜多原籍擔任公車司機時是一名工會活躍分子，父親在大學時期也積極參與政治，她從小被教育要「質疑權威」，之後在皇后區兩家非營利組織工作。

另兩名參選人分別為埃及裔的阿德哈米得(Rana Abdelhamid)以及孟加拉裔的卓柏達(Mary Jobaida)，阿德哈米得是穆斯林社區的組織者，也是女性自衛組織Malikah的創辦人。卓柏達是一位育有三名子女的穆斯林母親，曾在公立學校擔任幼兒園教師，並曾在議員辦公室做選區服務工作。

曼達尼 亞裔 皇后區

上一則

MTA釋出多個職缺 部分不需大學學歷也能申請

下一則

證人指孫雯介入州府採購 家族夏威夷豪華別墅曝光
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市接駁JFK的Q6公車抓拍違規 初犯罰50元

紐約市接駁JFK的Q6公車抓拍違規 初犯罰50元
紐約失貝果王冠？達拉斯業者紐約貝果節奪魁

紐約失貝果王冠？達拉斯業者紐約貝果節奪魁
聯邦法院擋下德州國會選區重畫法 州長誓言上訴

聯邦法院擋下德州國會選區重畫法 州長誓言上訴
前韓裔美國外交官朴查克 將挑戰孟昭文選國會眾議員

前韓裔美國外交官朴查克 將挑戰孟昭文選國會眾議員

熱門新聞

皇后區法拉盛一名柳姓男子結識在中國的魏姓女子，2023年登記結婚後協助魏女及其兩名女兒移民美國，不料母女三人今年5月抵達紐約僅兩天後便失聯；圖為甘迺迪機場。(路透)

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

2025-11-17 13:25
來自台灣、現住紐約布魯克林的網紅鍾佩，遭控在紐約市吃遍包括彼得·魯格牛排館等多家高檔餐廳，卻賴帳不付錢。圖為彼得·魯格著名的牛排。(路透)

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

2025-11-17 19:46
22歲華裔青年洪永尼(Yony Hung，音譯)憑藉創意料理「委內瑞拉中式炒飯」，吸引大批食客排隊購買，甚至連西語裔歌手J Balvin等明星也聞香而至。(取材自Instagram)

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

2025-11-17 07:47
自2022年春季以來，跋涉數月、步行穿過南美雨林來到紐約的萬名華人走線客已在異鄉度過數個年頭。示意圖，非新聞當事者。(路透)

走線客：即便在美國的明天渺茫 但回國是「生不如死」

2025-11-18 19:20
隨著向移民局報到時被捕的事件頻發，紐約市不少華裔移民已開始考慮放棄庇護程序，甚至希望能提前回中國。(記者高雲兒╱攝影)

紐約華人按時報到被拘捕引恐慌 有人已考慮放棄留美、提前返中

2025-11-15 20:25
13日去世的布碌崙公寓管理員哈瓦利。(取材於Burim Havolli臉書)

紐約公寓管理員與包裹賊嫌犯衝突身亡？案情反轉 警方釋放嫌犯

2025-11-16 19:23

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據