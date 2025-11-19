曼達尼原皇后區阿斯托利亞選區席位 多人已宣布參選

已有至少三人宣布參選曼達尼原選區席位，圖為三人之一、最有可能獲得民主社會主義組織背書的莫瑞諾(Diana Moreno)。(取自莫瑞諾競選團隊)

曼達尼 (Zohran Mamdani)當選紐約市長後，他所代表的皇后區 州眾議會第36選區席位，將於明年1月空缺，目前至少三人已宣布參選該席位，均為與曼達尼一樣背景的民主社會主義者(DSA)。該選區近年來華裔人口顯著增多。

曼達尼所代表的州眾議會第36選區，涵蓋阿斯托利亞(Astoria)、長島市(Long Island City)、以及小部分的 木邊(Woodside)與陽邊(Sunnyside)地段。該選區有大量新移民及中產階級年輕家庭，教育程度普遍較高，社區關心租屋負擔、公共交通、教育與環境等議題。值得注意的是，阿斯托利亞雖以希臘裔社區聞名，但近年亞裔 、尤其是華裔與孟加拉裔居民顯著增加，根據非營利網站CensusReporter統計，目前該選區有約20%的亞裔人口。

在曼達尼當選市長後，與他同為美國民主社會主義者的三人，已經提交了參選文件，意味著進步派陣營內可能競爭激烈。

曾經在曼達尼競選期間挨家挨戶拜票的莫瑞諾(Diana Moreno)17日啟動競選活動，根據Queens Daily Eagle報導，她最有可能獲得民主社會主義的組織背書。和曼達尼一樣，莫瑞諾年幼時移民美國，祖父在厄瓜多原籍擔任公車司機時是一名工會活躍分子，父親在大學時期也積極參與政治，她從小被教育要「質疑權威」，之後在皇后區兩家非營利組織工作。

另兩名參選人分別為埃及裔的阿德哈米得(Rana Abdelhamid)以及孟加拉裔的卓柏達(Mary Jobaida)，阿德哈米得是穆斯林社區的組織者，也是女性自衛組織Malikah的創辦人。卓柏達是一位育有三名子女的穆斯林母親，曾在公立學校擔任幼兒園教師，並曾在議員辦公室做選區服務工作。