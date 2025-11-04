紐約市長大選超200萬人投票 曼達尼逾半數支持率無懸念獲勝

紐約市市長大選共計入票數超過200萬，創下自1969年來的投票人數之最；隨著計票超過80%，曼達尼將以過半支持率無懸念當選市長。(美聯社)

4日，紐約市市長大選共計入票數超過200萬，創下自1969年來的投票 人數之最。當晚9時開票之際，34歲的民主黨候選人曼達尼 (Zohran Mamdani)便以獲票51.5%兩位數領先獲得39.7%的67歲前州長葛謨 (Andrew Cuomo)；隨著計票超過60%，曼達尼將以過半支持率無懸念當選市長。

截止當晚10時，曼達尼共獲得約50.5%的票數，葛謨以41.3%緊隨其後，共和黨候選人史里華則獲得支持率不足8%；美聯社同時指出，即使本次選戰為曼達尼與葛謨兩人對決，曼達尼仍將勝出。

除史泰登島之外，曼達尼在紐約的四個行政區均領先；而葛謨則普遍在曼哈頓華埠、法拉盛、南布碌崙等大多華人聚集區獲得更多支持。

本報記者走訪選票站發現，華埠年長者多選擇葛謨，曼達尼則憑藉其草根性獲得較多年輕選民的支持；而在南布碌崙，更多關注遊民所的華人願意投票給曾明確反對興建的史里華。華人在本次選舉中亦投票踴躍，而幾乎所有選民都有明確想法，也具足夠投票知識。

大選日早8時，曼達尼攜妻子在皇后區自宅附近投下選票；這位被視為民主社會主義者的州眾議員是本次市長選舉中最大黑馬，自爆冷突圍黨內初選後，一直於民調保持領先地位。曼達尼草根色彩濃厚的競選活動強調可負擔性，主張加徵富人稅以支持包括穩租房凍租四年、全民免費托育、免費公車等社會福利計畫；他誓言要「開啟政治新時代」，並讓「全國最昂貴的城市變得人人都能負擔得起」。

在大選日最後的拉票過程中，曼達尼一路獲得州檢察長詹樂霞(Letitia James)、州議員李榮恩(Grace Lee)、市議員馬泰(Christopher Marte)等眾多民代現身支持。

以獨立身分參選的前州長葛謨也在大選日早晨於曼哈頓中城投票。葛謨對選舉結果表示樂觀，指高投票率對自己有利，並稱這場決定紐約市與民主黨未來的選舉是他「一生中最重要的一場選舉」。在黨內初選敗給曼達尼後，葛謨選擇以獨立身分參選，打出重治安、增警力的口號，而他堅定擇優錄取、支持擴建資優班及特殊高中的政綱也得到大量華人家長支持。葛謨於大選前夜獲得總統川普的背書，他對此回應稱，「總統並不是支持我，而是反對曼達尼」。

當日現身Fox News時，葛謨也對任州長期間的養老院防疫事件表達了歉意；不過，他並未承認自己有任何不當行為。

而共和黨候選人史里華已在提前投票期間完成投票。大選當日，他走訪曼哈頓上西區、皇后區白石鎮、史島等地，進行最後的拉票活動；「勢頭是真實存在的，不止共和黨人，民主黨人和獨立選民都受夠了現狀、轉而支持史里華」，其競選團隊在社媒表示。史里華在上屆選舉中敗給現任市長亞當斯(Eric Adams)，而此次捲土重來，他主張增聘警力、將閒置商業空間及租金控制樓改為住宅，並擴充資優及職業教育。

亞當斯也於大選日下午現身布碌崙投票，「很明顯，我的選票投給州長葛謨，我們不能倒退，這座城市不是社會主義城市」。回顧自己的任期，他表示自己留下了一個狀態尚佳的紐約市，並喊話繼任者「別搞砸了」。

本次選舉正逢全國政治左右分化、黨內權力新舊更替之時，其受到的全球關注也讓選戰意義遠超地方選舉，被視作民主黨在去年總統選舉潰敗後的改革走向。曼達尼除了得到激進派民主黨人的背書外，也於近月接連獲得州長霍楚(Kathy Hochul)、聯邦眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)等黨內重量級人物支持。

針對曼達尼的反對聲多質疑其高福利政策的可行性。近日，大都會運輸署(MTA)執行長利博(Janno Lieber)指出，未來幾年公車營收預計將接近每年10億元，曼達尼的免費公車計畫將極大損害其收入，並動搖市場對MTA債券的信心。而落實全民免費托育也需整合龐雜的公私部門資源體系，聘請大量新教師，並重新調整規模約1160億元的市府預算。其凍租政策雖在可行度上樂觀，但華人小房東卻批評此舉削弱本就微薄的利益，迫使他們停止投資翻修，最終會影響租客生活質量。

不過，曼達尼支持者、從小在華埠長大的李先生表示，他知道兌現曼達尼參選的所有承諾過於理想主義；「但他能實現一個就讓這座城市變得更好了，他本身就代表了不同於腐敗老牌政客的新的希望」。