現身開票派對 曼達尼：勝利屬於那些被政治遺忘的人

曼達尼勝選後於其開票派對發表演說。(記者馬璿／攝影)

紐約市普選日4日開跑，市長選舉成為萬眾矚目焦點。民調領跑的民主黨候選人曼達尼 (Zohran Mamdani)晚間也在布碌崙(布魯克林)的派拉蒙劇院(Brooklyn Paramount)舉行開票派對，吸引大批民眾參與。由於曼達尼對戰的是在政壇有豐富資歷的前州長葛謨(Andrew Cuomo)，也讓本場選舉備受關注。

晚間7時開放媒體入場，門尚未開便已有近百家媒體在門口等待，9時許更是累積至近300家媒體單位轉播與拍攝現場情況。到晚間9時半更是湧入大批支持者，截至晚間9時40分，已有八成選票開票，而曼達尼也以91萬票、50.5%得票率遠超74萬票、41.4%的葛謨近10個百分點。隨著音樂播放與開票結果顯示領先，選民的情緒也跟著愈發激動，在開票數據期間隨之歡呼，紛紛相擁慶祝以及高喊曼達尼的名字。

晚間10時50分開票結果顯示，曼達尼以102萬、50.3%得票率，擊敗對手葛謨的84萬、41.6%。當螢幕上播放開票結果時，曼達尼的支持者高聲歡呼，而在葛謨畫面出現時，不少民眾以噓聲和中指回應，表達對他的不滿。但在開票結果塵埃落定後，葛謨也祝賀曼達尼勝選。

在現場螢幕轉播到葛謨的派對時，民眾回以噓聲和中指表示不滿。(記者馬璿／攝影)

曼達尼的開票派對中，過去曾大力支持他的市主計長蘭德(Brad Lander)以及皇后區州參議員劉醇逸(John Liu)皆現身，兩人熱情擁抱合影。

過去支持曼達尼的市主計長蘭德(Brad Lander，右二)與皇后區州參議員劉醇逸(John Liu，左二)亦出席開票派對。(記者馬璿／攝影)

晚間11時，曼達尼現身開票派對，以20分鐘演講訴說競選以來的心境、未來施政藍圖與對川普總統過往言論的回應。他向支持者致謝並呼籲城市迎接「新時代」。他表示，紐約的勞工階級長久以來被富人與有權者告知「權力不屬於他們」，但這次的選舉證明，無數勞動者的雙手終於能夠掌握未來。他強調，這場勝利屬於那些被政治遺忘的人。他舉例過去基層活動時曾交流個的葉門裔雜貨店老闆、墨西哥工人、塞內加爾計程車司機、烏茲別克移民 、千里達廚師與衣索比亞阿姨等，並高呼「這座城市屬於他們，民主也屬於他們」。

曼達尼勝選後與妻子拉瑪一同上台。(記者馬璿／攝影)

他在演說中提到，這場選舉是為了讓工薪階層能重新「熱愛並安居」於這座城市，選戰的勝利證明希望依然存在，是一場對抗犬儒主義與金權政治的人民勝利，「我們選擇希望而非暴政，選擇希望而非絕望」。

他指出，未來他組織的市府團隊將致力於解決生活成本危機、降低租金 、推動托育免費、聘用更多教師並簡化官僚程序，重新點亮每個社區。「卓越將成為政府的常態，而非例外。」他表示，治安與正義將並行，市府將與警方合作並建立社區安全署。

演說中，新市長也批評富豪階層長期操弄分化、逃避稅負，並點名川普誓言將終結貪腐文化。他說：「紐約將永遠是一座移民之城，由移民建造，也將由移民引領。」他承諾，未來的市政府將為所有人服務，「拒絕讓那些散播仇恨與分裂的人支配我們」。

曼達尼演說結束後，其父母與妻子一同上台。圖左為曼達尼母親。(記者馬璿／攝影)

他承諾未來每一天都將以讓城市比前一日更好為目標，「我年輕、我是穆斯林、我是民主社會主義者，但我不為此道歉。今晚證明，慣例不再決定未來。」

演說尾聲他指出，他希望當紐約人早晨打開報紙時，應該讀到的是成功的頭條，而不是失敗的消息。「一起努力吧，紐約！我們要讓公車變快，要讓全民教育成真。讓我們一同說出這句話：我們共同編織的夢想，將成為我們共同實現的藍圖。」

自去年10月份開始支持曼達尼的政聲(CAAAV Voice)成員陳先生表示，曼達尼本人對民眾態度親切熱情讓他頗有好感，但他支持的主因仍是在其凍漲穩租房租金的政策。身為住在租金穩定房30年的租客，在租金持續上漲、物價壓力大的現今，他認為該項政策給老百姓以及低收入的民眾更大的希望。

曼達尼於布碌崙派拉蒙劇院舉辦開票派對，現場布滿其主視覺裝飾，燈光也一併調整成藍橘配色，搭配曼達尼的競選標誌色。(記者馬璿／攝影)

同為政聲成員的徐芳華亦表示，曼達尼在聽到租金穩定房租戶的心聲時仍是州眾議員，但他從那時便開始支持許多移民租客，承諾解決租金上漲的問題。此外，在每日都需工作10多的小時才能溫飽的工薪階級家庭中，物價上漲也成為一大困境，曼達尼的可負擔性政見因而吸引許多選民。她也補充，自早上7時在布碌崙8大道拜票時，團隊也聽聞許多移民租客後悔在總統大選投給川普，認為只有曼達尼在移民議題上態度更加堅定而決定支持他。

來自政聲(CAAAV Voice)的徐芳華(圖左)以及陳先生(圖右)因支持曼達尼凍結租金穩定房房租、對移民社區的支持以及可負擔性的政策而支持他。(記者馬璿／攝影)

隨著音樂播放與開票結果顯示曼達尼領先，選民的情緒也跟著愈發激動，在開票數據期間隨之歡呼，紛紛相擁慶祝以及高喊曼達尼的名字。(記者馬璿／攝影)