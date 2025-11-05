我的頻道

曼達尼新婚插畫家妻子 幕後助推競選

記者馬雯婷／紐約報導
曼達尼(中)與妻子杜瓦吉(右)。（路透）
曼達尼(Zohran Mamdani)的妻子、藝術家杜瓦吉(Rama Duwaji)，在幕後默默推動了這位民主社會主義者在社交媒體上的爆紅形象，甚至親自設計了他的標誌，盡管她在競選活動中幾乎沒有公開亮相。

這位在達拉斯長大、曾在杜拜受教育的敘利亞裔美國人，四年前才搬到紐約市。據CNN報導，年僅28歲的杜瓦吉選擇保持低調，即使她丈夫的知名度急速上升。但她被認為是幕後的重要推手。

報導指出，當曼達尼首次啟動競選時，杜瓦吉曾協助確立他的形象，包括設計帶有大膽圖標和字體、採用黃色、橙色與藍色的競選材料。她同時被認為在提升丈夫的數位影響力和大型社交媒體曝光度方面功不可沒，也在私下成為他的重要支柱。

盡管貢獻突出，杜瓦吉仍大多避開鏡頭。在選舉期間選擇不參加辯論或重要公開場合，也幾乎未在社交媒體上談及這場備受關注的選戰。她在6月曾在Instagram上發過一則貼文，慶祝丈夫在初選中意外獲得民主黨提名，並寫道，「我不可能更驕傲。」她的帳號主要用於分享藝術作品，包括支持巴勒斯坦的創作。

杜瓦吉是陶藝家和插畫家，多次拒絕採訪，也未解釋自己保持低調的原因。據CNN報導，在競選升溫之前，這對夫妻曾討論過曼達尼追求市長之路可能會把杜瓦吉推向公眾視線，限制他們的隱私。

曼達尼本人在幾個月前曾回應妻子希望保持低調的願望，並批評那些試圖探查她個人資訊的評論者。他在5月的Instagram貼文中寫道，「三個月前，我在市政廳與我生命中的摯愛杜瓦吉結婚。現在，右翼網路水軍試圖把這場本應關乎你們的選戰，變成關於她的話題。杜瓦吉不只是我的妻子，她是一位了不起的藝術家，應該以她自己的方式被認識。你可以批評我的觀點，但不能批評我的家人。」

盡管保持低調，杜瓦吉的朋友們在多次採訪中仍大加讚賞她。「她是我們現代的戴安娜王妃。」一位名叫巴蒂(Hasnain Bhatti)的朋友在月前如此形容她。其他人則表示，杜瓦吉對日益增長的關注既感到興奮又略顯不知所措。

杜瓦吉在Instagram上已有超過18萬粉絲，她於2021年在交友軟體Hinge認識曼達尼。這對夫妻目前居住在皇后區阿斯托里亞的一間租金穩定公寓，今年2月舉行民事婚禮，7月則在烏干達舉辦了盛大的婚禮慶典。

