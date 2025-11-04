紐約皇后區市議員候選人黃友興 獲多位現任議員背書

皇后區市議會第30選區民主黨候選人黃友興（中）於選舉日與現任市議員萊斯勒（左一）、古鐵雷斯（左二）一同呼籲選民踴躍投票支持。(圖／黃友興提供）

市議會第30選區的民主黨候選人黃友興(Phil Wong)於選舉日(4日)獲多位現任市議員站台背書，包括來自布碌崙的萊斯勒(Lincoln Restler)、布希維克(Bushwick)及威廉斯堡(Williamsberg)的古鐵雷斯(Jennifer Gutierrez)，以及代表皇后區 第26選區的韓裔議員元在熙(Julie Won)。三人聯合錄製影片，呼籲選民支持黃友興，為社區發聲。

在影片中，萊斯勒表示對黃友興的肯定並鼓勵選民出門投票 支持。古鐵雷斯則說，她希望未來能與黃一起在市議會共事。元在熙則以多語言向社區居民問候，強調教育、房屋可負擔性與公共安全的重要性，並呼籲選民「今天投票、支持黃友興加入市議會」。

黃友興是皇后區亞裔 社區的知名教育倡導者與公民參與推動者，長年活躍於法拉盛與瑞吉屋(Ridgewood)等地，自1976年自香港移民後長居艾姆赫斯特(Elmhurst)，深耕當地近半世紀。他曾擔任現任議員霍登(Robert Holden)辦公室的預算主任，並出任紐約市第24學區家長教育委員會(Community Education Council)主席。任內積極推動保留特殊高中入學測驗(SHSAT)、擴大資優課程及改善亞裔與新移民家庭的教育資源。

他在競選中主打「強化社區安全、改善教育、降低生活成本」三大政見，期望以多年社區經驗推動更務實的地方治理。