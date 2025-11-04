我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

節日限定特級初榨橄欖油 好市多上架了

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

紐約皇后區市議員候選人黃友興 獲多位現任議員背書

記者戴慈慧／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
皇后區市議會第30選區民主黨候選人黃友興（中）於選舉日與現任市議員萊斯勒（左一）、古鐵雷斯（左二）一同呼籲選民踴躍投票支持。(圖／黃友興提供）
皇后區市議會第30選區民主黨候選人黃友興（中）於選舉日與現任市議員萊斯勒（左一）、古鐵雷斯（左二）一同呼籲選民踴躍投票支持。(圖／黃友興提供）

市議會第30選區的民主黨候選人黃友興(Phil Wong)於選舉日(4日)獲多位現任市議員站台背書，包括來自布碌崙的萊斯勒(Lincoln Restler)、布希維克(Bushwick)及威廉斯堡(Williamsberg)的古鐵雷斯(Jennifer Gutierrez)，以及代表皇后區第26選區的韓裔議員元在熙(Julie Won)。三人聯合錄製影片，呼籲選民支持黃友興，為社區發聲。

在影片中，萊斯勒表示對黃友興的肯定並鼓勵選民出門投票支持。古鐵雷斯則說，她希望未來能與黃一起在市議會共事。元在熙則以多語言向社區居民問候，強調教育、房屋可負擔性與公共安全的重要性，並呼籲選民「今天投票、支持黃友興加入市議會」。

黃友興是皇后區亞裔社區的知名教育倡導者與公民參與推動者，長年活躍於法拉盛與瑞吉屋(Ridgewood)等地，自1976年自香港移民後長居艾姆赫斯特(Elmhurst)，深耕當地近半世紀。他曾擔任現任議員霍登(Robert Holden)辦公室的預算主任，並出任紐約市第24學區家長教育委員會(Community Education Council)主席。任內積極推動保留特殊高中入學測驗(SHSAT)、擴大資優課程及改善亞裔與新移民家庭的教育資源。

他在競選中主打「強化社區安全、改善教育、降低生活成本」三大政見，期望以多年社區經驗推動更務實的地方治理。

亞裔 投票 皇后區

上一則

紐約皇后區第19選區市議員選戰 帕拉迪諾與趙榮光互指拉票干擾

下一則

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

七年伸冤終得正義 金山「花奶奶」命案兇嫌判有罪

七年伸冤終得正義 金山「花奶奶」命案兇嫌判有罪
曼達尼清晨皇后區投票 誓言將「開啟政治新時代」

曼達尼清晨皇后區投票 誓言將「開啟政治新時代」
普選日不只選市長 關鍵公職、公投提案同步決定未來

普選日不只選市長 關鍵公職、公投提案同步決定未來
紐約市議會普選 皇后區、布碌崙華人選區看點多

紐約市議會普選 皇后區、布碌崙華人選區看點多

熱門新聞

警方在位於希克斯維爾(Hicksville)一家水療中心臥底調查，並發現該場所的員工提供非法按摩服務及涉及賣淫行為。(長島納蘇郡警局)

涉按摩店賣淫 3華女被捕其中2人移送ICE

2025-11-03 12:47
曼達尼（中）與妻子拉瑪（右）。（路透）

幕後推手？曼達尼的「神秘妻子」或成紐約最年輕第一夫人

2025-11-03 15:29
風靡全球的珍珠奶茶雖在全美相當受歡迎，但一項最新調查顯示該項飲品恐暗藏健康風險。(記者曹馨元╱攝影)

珍珠奶茶檢出鉛 專家籲勿每日飲用

2025-10-28 06:33
31日上午9時許，法拉盛的慈濟會所後方的停車場早已排起長隊。(記者高雲兒╱攝影)

糧食券停發 紐約法拉盛慈濟食物倉儲現人潮 華人家庭憂「沒飯可吃」

2025-11-01 20:20
大紐約地區10月30日遭強風夾帶暴雨侵襲。(本報檔案照)

暴雨釀災 紐約市2男子地下室遇難

2025-10-31 10:35
事件發生於3日，42歲的陳旭駕車時被攔下，他聲稱車上九名乘客都是好友，一同到奧克拉荷馬州度假。(塔爾薩郡警方提供)

紐約華男奧克拉荷馬被捕 涉運送無證移民與人口販運

2025-10-31 12:47

超人氣

更多 >
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲
90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢

90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢