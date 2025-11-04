普選日不只選市長 關鍵公職、公投提案同步決定未來

我的頻道

記者范航瑜／紐約報導
今(4)日為普選投票日，不僅攸關下一任市長人選，也將選出多項關鍵公職，以及表決多項重要公投提案。現任公益維護人威廉姆斯將(Jumaane Williams)尋求連任。(美聯社)
2025年普選日不僅攸關下一任紐約市長人選，也將選出多項關鍵公職，表決多項重要公投提案，市民參與將對城市未來走向產生深遠影響。除市長外，公益維護人(Public Advocate)、主計長(Comptroller)與五大區的區長皆列入投票名單，而多項提案亦將同時交由市民決定。未來四年，這些選舉與提案同樣將決定紐約市的走向。

公益維護人為市議會無投票權成員，肩負監督市府各機關、為市民爭取服務改善與監察行政透明之責。現任民主黨籍的公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)將尋求連任，他強調將繼續推動民眾申訴渠道、強化弱勢社群參與政府決策。與他對壘的杜蘭(Gonzalo Duran)與多蘭(Martin Dolan)則各自代表共和黨與統一黨(Unity Party)，主打政府效率與責任監督。在市長無法履職時，公益維護人的角色為第一順位繼任人選。

主計長為市府的首席財務官，除監督帳目、審計市府機構、管理養老基金外，亦為政府合約與財務操守的把關者。民主黨提名的李文(Mark Levine)由曼哈頓區長轉戰該位置，他提出改善財務透明、強化預算監督的政見；共和黨提名的凱法拉斯(Peter Kefalas)及統一黨候選人馬拉威‑佩雷斯(Ismael Malave‑Perez)則主張削減冗餘開支、提高政府效率。

各區區長雖非執行官，其職責卻遍及區域代表、土地使用意見提供、社區撥款建議等。曼哈頓、布碌崙(布魯克林)、皇后區、布朗士及史泰登島皆有新選戰進行。曼哈頓區長競爭激烈，由州參議員霍伊曼(Brad Hoylman‑Sigal)對陣共和候選人塞森‧亞當斯(Seson Adams)；布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)與皇后區理查茲(Donovan Richards Jr.)都將尋求連任。這些選舉雖看似規模較小，卻對社區發展、土地使用與預算分配有實質影響。

此外，本次普選還有六項公投提案同步進場，議題橫跨住房、土地使用與選舉制度。提案二推動「加速審批平價住房(FAST‑TRACK)」，提案四建立平價住房上訴委員會，提案五則為整合城市地籍為單一數位地圖，提案六擬將市政選舉移至偶數年，與聯邦選舉同步。其中部分住房提案引發議會反對，質疑行政效率是否應優先於議會監督、土地使用決策權是否過度傾斜給少數官員，提案二甚至成為市長選舉的爭議點之一。

