紐約市議會普選 皇后區、布碌崙華人選區看點多

華裔黃友興(左)將代表民主黨出戰市議會第30選區議員席位，與共和黨候選人瓦伊楚納斯(右)拚高下。(黃友興提供)

紐約市普選，4日為投票日。除市長之爭外，皇后區與布碌崙(布魯克林)華裔及亞裔 聚居區，也有多位議員候選人值得關注。

在皇后區第30選區，以民主黨 身分出線的黃友興，將與代表共和黨 及保守黨的瓦伊楚納斯(Alicia Vaichunas)對決。該選區涵蓋馬斯佩(Maspeth)、中村(Middle Village)、艾姆赫斯特等地段，近年來華人居民數量有所增長，目前約有20%亞裔。

受限於任期限制，不再連任的現任市議員霍登(Robert Holden)，既支持在其辦公室擔任選民服務與預算主任的黃友興，也支持副幕僚長瓦伊楚納斯。這場選戰因此也被視為「君子之爭」，兩位候選人均承諾若當選，將聘用另一人。而盡管選區內民主黨選民占優勢，但在上一次無對手的選舉中，霍登在共和黨和保守黨票線上的得票，幾乎與民主黨票線相當。

在皇后區第19選區，33歲的華裔前消防員趙榮光(Benjamin Chou)將挑戰現任共和黨籍市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)。該選區涵蓋白石鎮、貝賽、道格拉斯頓等地區，擁有相當多的東亞裔居民。在民主黨初選中大幅領先的趙榮光，目前獲州參議員劉醇逸、史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)及眾議員金兌錫等背書，但數年前仍屬中間偏紫的該選區，近年日趨右轉，2021年曾以不到400票的優勢，擊敗前州參議員艾維拉(Tony Avella)的帕拉迪諾，在兩年後則以20個百分點大勝艾維拉，顯示其穩固的支持率。

南布碌崙(布魯克林)第47選區也面臨一場鏖戰。現任市議員紀思庭(Justin Brannan)屆滿，聖托索(Kayla Santosuosso)及薩蘭托普洛斯(George Sarantopoulos)分別代表民主黨及共和黨出戰。該選區涵蓋班森賀、貝瑞吉、戴克高地與康尼島等地，有20%亞裔。該區雖已超過20年未由共和黨人代表市議會，但在2023年選區重畫時納入康尼島，加之南布碌崙近年轉紅的勢頭，對民主黨來說並非理所當然的安全席位。聖托索曾任紀思庭顧問，薩蘭托普洛斯則為一家自動提款機與信用卡支付處理公司的創辦人。

紐約市選舉局3日在各地投票站設置投票機具，圖為在法拉盛臺灣會館禮堂的投票站放置投票機，一旁民眾做復健操。(許振輝攝)

此外，在曼哈頓華埠市議員第一選區，共和黨籍的川普支持者、華裔牧師丘海倫(Helen Qiu)將挑戰民主黨籍的現任市議員馬泰(Christopher Marte)。而在長島，華裔劉偉豪(Jason Lew)則正角逐North Hempstead的鎮書記。