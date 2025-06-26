得票率逾7成 前消防員趙榮光民主黨初選大勝

趙榮光與競選團隊於答謝宴上合影。(趙榮光競選辦公室提供)

現年33歲的前消防員趙榮光(Benjamin Chou)在紐約市 議員黨內初選中擊敗對手，以逾7成得票率大勝對手卡魯索(Alexander J. Caruso)，取得第19選區市議員的民主黨提名。他將在11月的普選中對決現任共和黨籍市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)。

「我雖然沒有從政背景，但我是工人階級出身，了解一般民眾的困境。」他說，正是這樣的身分讓選民對他產生共鳴，「我是一名移民子弟，也是一線的公共服務者，我相信選民了解我所代表的價值與立場，這是我能贏得選戰的原因之一。」

趙榮光是土生土長的東北皇后區 居民，父母為緬甸華僑移民，他在法拉盛出生，成長於道格拉斯頓，畢業於布朗士科學高中(Bronx Science)與皇后學院(Queens College)，並取得巴魯克學院(Baruch College)碩士學位。

他2014年加入紐約市消防局(FDNY)，曾任市消防亞裔 組織局鳳凰協會(FDNY Phoenix Society)主席，致力推動亞裔消防員的職場平權與社區參與。

對於未來幾個月的選戰策略，趙榮光指出，重建社區感是他的優先任務之一，尤其在北皇后區華裔人口快速成長的背景下，「這不只是包容，更是接納。我要讓社區重新找回那分鄰里互信。」

他表示，社區間的資訊流通與互助能大幅提升治安，「從汽車竊案到近期的入室搶案，很多時候只要鄰里彼此多講一句，就能避免更多受害。」

談及11月面對現任市議員帕拉迪諾的挑戰，趙榮光說，對方具有穩固基本盤與資源優勢，但他期望透過擴大選民支持基礎，凝聚更多族群參與，「這場選舉不只是一場競爭，也是社區價值的選擇。」

第19選區涵蓋白石鎮、貝賽、道格拉斯頓等地區。由於該區雖為民主黨占多數，但過去選舉傾向溫和保守，並逐漸轉紅，此場選戰已被外界視為今秋最受矚目的對決之一。