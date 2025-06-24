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紐約市長民主黨初選今投票 葛謨、曼達尼纏鬥

記者曹馨元、尤昱程／紐約報導
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曼達尼選前最後一日，在劉醇逸陪同下造訪皇后區法拉盛，向華人選民拜票。(記者尤昱程╱攝影)
曼達尼選前最後一日，在劉醇逸陪同下造訪皇后區法拉盛，向華人選民拜票。(記者尤昱程╱攝影)

紐約市長民主黨黨內初選於今日(24)登場，此前在多個民調中獲得最高支持率的參選人、前紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)，於23日公布的最新民調中顯示，在「複選排名制」(ranked-choice voting)下，被進步派曼達尼(Zohran Mamdani)首次超越；曼達尼則在選前最後一天，於紐約州參議員劉醇逸(John Liu)陪同下造訪皇后區法拉盛，向華人選民拜票。

根據艾默生學院(Emerson College Polling)23日公布的最新民調指，在「複選排名制」下，曼達尼將以52%得票率領先葛謨的48%；這也是兩人在宣布參選市長後，曼達尼首次在民調中趕超葛謨。

民調中顯示，已經參與提前投票的選民大多支持曼達尼，而他也在這部分選民中以41%對31%領先葛謨10個百分點。但尚未投票或計畫在初選日當天投票的選民則相對偏向葛謨，葛謨在這部分群體中支持度為36%，勝於曼達尼的31%。

而經過民調模擬複選排名制的模擬計票，曼達尼將於第八輪以四個百分點的微弱優勢，壓線勝出。

對於民調結果，初選前最後一天，在劉醇逸陪同下到法拉盛拜票的曼達尼回應，不會過度解讀單一數據，而是將重心放在實際動員上，「我們有4萬6000名志工正穿梭五區拜票，真正的勝利來自人民，而不是數字」。

葛謨則發表聲明表示，曼達尼的微弱領先屬於民調「異常值」，指其餘具公信力的民調都顯示葛謨仍保持兩位數領先，「明天的選舉結果也將證明這一點」。

此次初選將使用「複選排名制」，選民可按自己的偏好順序，最多選五個人並排序，將最想要成為市長的參選人名字排在第一順位，並依序排列；如果只想支持一名參選人，也可以只列出一位。

值得注意的是，初選投票僅有在登記為民主黨的民眾才可參加，另外在選票上不要將同一名參選人重複排序，也不要將多名參選人排在同一排序，否則選票將被視為無效。詳細投票說明，可參考市競選財務委員會(NYC Campaign Finance Board)的影片https://reurl.cc/9D2MEX。

初選投票站的開放投票時間為早6時至晚9時，民眾可透過https://findmypollsite.vote.nyc/查找投票站，以免跑錯。

紐約市長民主黨黨內初選於今日(24)登場，開放投票時間為早6時至晚9時。(記者馬...
紐約市長民主黨黨內初選於今日(24)登場，開放投票時間為早6時至晚9時。(記者馬璿╱攝影)

民調 投票 葛謨

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