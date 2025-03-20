皇后區政治版圖兩極化 法拉盛或成搖擺區

法拉盛選民結構正在變動，共和黨在治安與教育議題上獲得更多關注，但民主黨仍占優勢。圖為去年總統大選法拉盛20小學投票站情況。(本報檔案照)

根據City & State New York分析，民主黨 正在流失皇后區選票，共和黨 在東北部影響力增強。川普在2024年皇后區得票率達37%，較2020年上升10個百分點，顯示選民結構變化。法拉盛 仍以民主黨為主，但在治安與教育議題上，共和黨獲得更多華人與韓裔選民關注。

法拉盛長期支持民主黨，但特殊高中考試(SHSAT)與天才班(G&T)制度成為家長關注焦點，部分選民反對市府改革，支持維持考試制度。治安問題也影響選情，部分選民認為民主黨政策過於寬鬆，轉而支持主張強化執法的候選人。

共和黨加強基層動員，透過小企業主、家長團體與社區組織推動議題。民主黨則強調聯邦層級對亞裔社區的支持，包括反仇亞犯罪法案與小企業補助。然而，民主黨內部分歧，使共和黨在部分選區獲得突破。

在法拉盛以北，共和黨影響力持續增長。大學點(College Point)、白石鎮(Whitestone)與貝賽(Bayside)選民，近年來轉向保守派，關注治安與財產保護。市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)連任成功，顯示當地對強化執法的支持度上升。共和黨積極爭取企業主、公寓協會和社區團體支持，2025年市議會選舉將成為其擴張影響力的考驗。

與此同時，阿斯托里亞(Astoria)與長島市(LIC)仍是進步派核心。歐凱秀(AOC)2018年擊敗民主黨建制派後，進步派勢力進一步擴展。市議員卡班(Tiffany Cabán)與州眾議員馬姆達尼(Zohran Mamdani)當選，使該區更向左傾。

進步派選民關注租金管制、企業稅收與公共資源，並反對大型開發與企業補助。市議會選舉結果顯示，該區對民主社會主義政策的支持度依然穩固。相比東北部選民轉向，阿斯托里亞的政治版圖變化不大。

皇后區南部仍由民主黨掌控。牙買加(Jamaica)與周邊地區選民長期支持該黨，國會議員米克斯(Greg Meeks)與市議會議長歐德思(Adrienne Adams)在此區影響力穩固。選民主要關注公共建設、社區醫療與就業機會，住房開發則成為討論焦點。

共和黨與民主黨的競爭持續升溫，東北部的保守派支持率以及法拉盛的選民結構變動，皆將影響2025年市議會選舉與2026年州長選舉的結果。