參選市主計長 紀思庭辦華媒圓桌爭取亞裔支持

紐約市第47選區市議員紀思庭(Justin Brannan)欲挑戰市主計長一職，日前於布碌崙(布魯克林)舉辦華語媒體圓桌，探討勝選策略與願景。(記者馬璿／攝影)

紐約市 第47選區市議員紀思庭(Justin Brannan)欲挑戰市主計長一職，並舉辦華語媒體圓桌，他強調，主計長作為城市財務長(CFO)，需確保預算合理運用，並監督財政透明度。紀思庭表示，市議會經驗能使他有效監督預算，「削減資金如同外科手術，大刀闊斧恐影響弱勢族群福利，應精準縮減低效支出。」

針對亞裔 社群，紀思庭表示，他過去一直積極回應社區需求，認為民主黨過去低估亞裔選民重要性。他承諾透過爭取教育資源、支持特殊高中入學考試(SHSAT)制度及推動亞裔社區發展等實際行動，重拾亞裔選民信任。他強調，市議會期間，他曾成功創建七所新公立學校，並計畫推動更多優質公立學校及資優課程。

近期南布碌崙 陸續興建遊民所的舉動引發華社不滿，紀思庭對此表示，由於興建可負擔住房需要等待數年才能獲得補貼與稅務優惠，但興建遊民所對開發商來說卻是更為快速的賺錢方式。他認為，市府應該簡化現行繁瑣的程序並提高對可負擔住房的補助，才能吸引開發商投入相關建設。

競選策略方面，紀思庭強調團結外部行政區勞工群體，如布碌崙、皇后區、史泰登島與布朗士，盼利用市府1150億元預算降低生活成本。他認為，雖媒體常報導富人外流，實際上離開紐約的更多為因高生活成本難以維生的工薪與年輕家庭，尤其是缺乏可負擔住房、可靠大眾運輸等問題，加劇了人口的外流。

紀思庭也提到，市府透明度與信任度低，影響社區溝通效率。紐約市雖有許多適合各年齡層的計畫，但因語言與資訊障礙，許多民眾感覺被系統忽略。他認為，市府應加強社區團體合作與網路資源，讓市民更便捷查詢財政運作，確保資金使用透明、公正且有效。