挑戰霍楚連任 共和黨參選人盼掀紅潮

據悉，共和黨內部目前已有多名潛在候選人展開行動，包括納蘇郡(Nassau County)郡長布萊克曼(Bruce Blakeman，圖中)與國會眾議員勞樂(Mike Lawler)，圖為布萊克曼。(圖片取自布萊克曼X帳號)

紐約州共和黨 近年雖在州級選舉受挫，但隨著川普總統在該州選民支持度提升，共和黨高層對2026年州長選舉持樂觀態度，並積極籌畫挑戰現任民主黨 籍州長霍楚 (Kathy Hochul)。

據悉，共和黨內部目前已有多名潛在參選人展開行動，包括長島納蘇郡(Nassau County)郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)與國會眾議員勞樂(Mike Lawler)。布雷克曼近日在布魯姆郡(Broome County)的募款晚宴上表示，他認為共和黨「距離扭轉局勢就差一點。」

布雷克曼指出，普通民眾包含共和黨人、有常識的民主黨人和獨立選民，都知道民主黨的進步自由覺醒政策是完全瘋狂的。近期，布萊克曼不只授權郡警與美國移民與海關執法局(ICE)合作，更頒布全國首個「公平對待女性參與體育運動」行政令，規定含有跨性別選手的女子運動團體，不得使用部分體育設施，並禁止跨性別人士參加女子組競技。

而勞樂則走中間路線，他雖支持川普的核心政策，推動川普政府取消對州和地方稅收扣除額的限制，但在烏俄議題上保持距離，試圖爭取更多溫和派選民。政治學家札諾(Jeanne Zaino)指出，勞樂雖不過度貼近極右翼的MAGA陣營，但也不會迴避該派系推動的政策。兩人近期頻繁出席政治活動，猛烈抨擊民主黨政策，為可能的州級競選奠定基礎。

另一方面，錫耶納學院(Siena College)最新民調顯示，霍楚在紐約選民中的受歡迎程度和滿意度均在中下水平，但與所有欲在2026年角逐州長大位的潛在競爭對手相比，霍楚的支持率仍大幅領先。

有46%的民主黨選民有意在初選投給霍楚，而其他兩位參選人則僅10%和11%選票。不過，表示將會在選舉中堅定支持霍楚競選連任的選民僅有34%。對此，札諾表示，2026年的選舉關鍵在於選民更關注由共和黨掌握的華盛頓，還是民主黨領導的紐約州。她認為安全問題將是共和黨主打的策略之一，但他們仍須謹慎處理與川普的關係。

霍楚的競選團隊則表示，共和黨的樂觀「相當可笑」。霍楚上月也在MSNBC節目上，批評勞樂削減聯邦醫療補助計畫(白卡, Medicaid)預算提案，雙方的隔空交火也將為2026選舉增添變數。