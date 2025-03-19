我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬凱碩談台獨：台灣接近淪為「監獄」的危險時刻

威廉王子禿頭配鬍子變怪大叔 嚇哭女兒

挑戰霍楚連任 共和黨參選人盼掀紅潮

記者馬璿／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
據悉，共和黨內部目前已有多名潛在候選人展開行動，包括納蘇郡(Nassau County)郡長布萊克曼(Bruce Blakeman，圖中)與國會眾議員勞樂(Mike Lawler)，圖為布萊克曼。(圖片取自布萊克曼X帳號)
據悉，共和黨內部目前已有多名潛在候選人展開行動，包括納蘇郡(Nassau County)郡長布萊克曼(Bruce Blakeman，圖中)與國會眾議員勞樂(Mike Lawler)，圖為布萊克曼。(圖片取自布萊克曼X帳號)

紐約州共和黨近年雖在州級選舉受挫，但隨著川普總統在該州選民支持度提升，共和黨高層對2026年州長選舉持樂觀態度，並積極籌畫挑戰現任民主黨籍州長霍楚(Kathy Hochul)。

據悉，共和黨內部目前已有多名潛在參選人展開行動，包括長島納蘇郡(Nassau County)郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)與國會眾議員勞樂(Mike Lawler)。布雷克曼近日在布魯姆郡(Broome County)的募款晚宴上表示，他認為共和黨「距離扭轉局勢就差一點。」

布雷克曼指出，普通民眾包含共和黨人、有常識的民主黨人和獨立選民，都知道民主黨的進步自由覺醒政策是完全瘋狂的。近期，布萊克曼不只授權郡警與美國移民與海關執法局(ICE)合作，更頒布全國首個「公平對待女性參與體育運動」行政令，規定含有跨性別選手的女子運動團體，不得使用部分體育設施，並禁止跨性別人士參加女子組競技。

而勞樂則走中間路線，他雖支持川普的核心政策，推動川普政府取消對州和地方稅收扣除額的限制，但在烏俄議題上保持距離，試圖爭取更多溫和派選民。政治學家札諾(Jeanne Zaino)指出，勞樂雖不過度貼近極右翼的MAGA陣營，但也不會迴避該派系推動的政策。兩人近期頻繁出席政治活動，猛烈抨擊民主黨政策，為可能的州級競選奠定基礎。

另一方面，錫耶納學院(Siena College)最新民調顯示，霍楚在紐約選民中的受歡迎程度和滿意度均在中下水平，但與所有欲在2026年角逐州長大位的潛在競爭對手相比，霍楚的支持率仍大幅領先。

有46%的民主黨選民有意在初選投給霍楚，而其他兩位參選人則僅10%和11%選票。不過，表示將會在選舉中堅定支持霍楚競選連任的選民僅有34%。對此，札諾表示，2026年的選舉關鍵在於選民更關注由共和黨掌握的華盛頓，還是民主黨領導的紐約州。她認為安全問題將是共和黨主打的策略之一，但他們仍須謹慎處理與川普的關係。

霍楚的競選團隊則表示，共和黨的樂觀「相當可笑」。霍楚上月也在MSNBC節目上，批評勞樂削減聯邦醫療補助計畫(白卡, Medicaid)預算提案，雙方的隔空交火也將為2026選舉增添變數。

共和黨 霍楚 民主黨

上一則

孟昭文、米克斯 力反削減醫療補助計畫

下一則

市長競選募款 葛謨2周150萬 亞當斯僅1.8萬
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

川普、普亭熱線同意俄烏能源設施停火 澤倫斯基回應了

川普、普亭熱線同意俄烏能源設施停火 澤倫斯基回應了
你丟我撿 川普大砍研究經費逼人出走 歐洲招手攬才

你丟我撿 川普大砍研究經費逼人出走 歐洲招手攬才
傳川普政府考慮承認「克里米亞屬俄羅斯」 白宮國安會回應了

傳川普政府考慮承認「克里米亞屬俄羅斯」 白宮國安會回應了
川普大砍國營媒體預算 前高官：中俄將趁虛而入

川普大砍國營媒體預算 前高官：中俄將趁虛而入

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

紐約狠母打死7歲女兒 只為「讓性侵妹妹的兒子脫罪」

2025-03-13 17:38
在本次事件中，險些損失13萬元的受害人為華人小商業者，資金流水量大且抗風險能力弱，一旦遭遇這種意外損失，索賠將很困難，因此最好加強防範，親自前往郵局投遞支票或嘗試ACH線上支付系統。圖為華埠密集的小商戶。(記者許君達╱攝影)

華人商戶支票遭竄改險失13萬 幸被銀行員工看破一可疑處

2025-03-17 19:52
身患白血病的林女士(右一)到亞總會求助，希望弟弟早日赴美做骨髓移植手術。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約華女白血病急需骨髓移植 福建弟被問三問題退回簽證申請

2025-03-12 19:54
包括遭裁員的聯邦員工、社區組織和工會成員等數百人，15日在曼哈頓下城富利廣場集會，要求聯邦採取行動，阻止川普政府持續削減工作機會與社會福利。 (取自紐約同行官方Instagram平台帳號@maketheroadny)

憂川普政府恐砍社福資金 曼哈頓民眾示威

2025-03-16 07:45
上百名反以色列示威者13日占據紐約川普大樓，要求釋放前哥大學生及挺巴示威領袖哈利勒。(美聯社)

上百示威者占據紐約川普大樓 要求釋放挺巴哥大畢業生

2025-03-13 13:27
陳女士於2023年遭致死亡車禍，州檢察長特別調查辦公室在近日發布的事故報告中，表示無法在排除合理懷疑的情況下，證明肇事駕駛犯罪。(州檢察長辦公室提供)

華女過人行道被撞亡 調查指肇事者有路權且減速獲不起訴

2025-03-17 02:30

超人氣

更多 >
社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金
每天喝3杯這飲料防失智 還能對抗心臟病、癌症

每天喝3杯這飲料防失智 還能對抗心臟病、癌症
直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球

直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球
中國在美國後院蓋軍民兩用太空觀測站計畫曝光後遭調查

中國在美國後院蓋軍民兩用太空觀測站計畫曝光後遭調查
大通銀行將自行攔阻部分Zelle付款 你會受影響嗎？

大通銀行將自行攔阻部分Zelle付款 你會受影響嗎？