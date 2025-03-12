紐約州三議題卡關 預算談判恐陷僵局

參眾兩會本周公布預算提案，刪除州長霍楚提出的部分政策，預算談判恐陷僵局。(美聯社)

州參議會和眾議會本周公布預算提案，刪除州長霍楚 (Kathy Hochul)提出的證據開示法(Discovery Law)修正與擴大強制送醫(Involuntary Commitment)條款，並調證了個人退稅 支票計畫。議會不同意放寬檢方舉證責任，也不支持擴大政府對精神病患的強制收治權限，這三項議題可能使預算談判延遲。

2019年，紐約州 改革證據開示法，要求檢方在開庭前15天內提供完整證據。刑事司法改革團體支持此舉，認為過去檢方提供證據的時程不透明，影響公平審判。但地方檢察官說，該法規定過於嚴格，導致案件因程序問題無法起訴。他們指出，證據調查並非靜態過程，部分資訊可能無法在法定期限內提供，使檢方面臨案件被駁回的風險。

霍楚在預算提案中建議調整部分條款，減少因技術性錯誤而撤銷案件的情況。她的提案未獲參眾兩會支持，最終未納入預算版本。

亞當斯(Eric Adams)2022年推動計畫，允許警察在未經當事人同意的情況下強制送醫。部分團體支持擴大送醫標準，認為能提升公共安全，但人權團體擔憂可能導致政府過度介入，影響個人自由。霍楚的預算提案將這一政策範圍擴大至全州，讓地方政府更容易對疑似有危險行為的精神病患進行強制治療。

參眾兩會對此持保留態度。眾議會選擇完全刪除相關條款，參議會則刪除擴權部分，僅保留護理協調(Care Coordination)計畫，以確保患者能獲得醫療與社會資源。

在退稅支票計畫方面，霍楚提案向數百萬名符合條件的居民發放最高500元的個人退稅支票。眾議會維持此計畫，但參議會建議修改發放對象，改為僅限長者領取，並將支付時間延長至三年，而非一次性發放。

州眾議長希士提(Carl Heastie)表示，證據開示法與強制送醫將是預算談判的核心議題，可能影響通過時程。「真正會有大量討論的領域，就是強制送醫和證據開示法。」他說，議會不傾向在預算中處理重大政策變更，但對檢察機構提出的執法問題仍持開放態度，願進一步討論。

證據開示法、強制送醫與退稅支票仍是談判焦點，若無折衷方案，預算可能延遲。談判仍在進行，預算最終結果將影響紐約州刑事司法與財政政策的發展，也決定預算能否如期通過。