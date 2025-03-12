我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：台積電邀Nvidia、超微「合資經營」英特爾晶圓代工

金秀賢毀滅式親密照再流出 嘟嘴靠近金賽綸

紐約州三議題卡關 預算談判恐陷僵局

記者尤昱程╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
參眾兩會本周公布預算提案，刪除州長霍楚提出的部分政策，預算談判恐陷僵局。(美聯社)
參眾兩會本周公布預算提案，刪除州長霍楚提出的部分政策，預算談判恐陷僵局。(美聯社)

州參議會和眾議會本周公布預算提案，刪除州長霍楚(Kathy Hochul)提出的證據開示法(Discovery Law)修正與擴大強制送醫(Involuntary Commitment)條款，並調證了個人退稅支票計畫。議會不同意放寬檢方舉證責任，也不支持擴大政府對精神病患的強制收治權限，這三項議題可能使預算談判延遲。

2019年，紐約州改革證據開示法，要求檢方在開庭前15天內提供完整證據。刑事司法改革團體支持此舉，認為過去檢方提供證據的時程不透明，影響公平審判。但地方檢察官說，該法規定過於嚴格，導致案件因程序問題無法起訴。他們指出，證據調查並非靜態過程，部分資訊可能無法在法定期限內提供，使檢方面臨案件被駁回的風險。

霍楚在預算提案中建議調整部分條款，減少因技術性錯誤而撤銷案件的情況。她的提案未獲參眾兩會支持，最終未納入預算版本。

亞當斯(Eric Adams)2022年推動計畫，允許警察在未經當事人同意的情況下強制送醫。部分團體支持擴大送醫標準，認為能提升公共安全，但人權團體擔憂可能導致政府過度介入，影響個人自由。霍楚的預算提案將這一政策範圍擴大至全州，讓地方政府更容易對疑似有危險行為的精神病患進行強制治療。

參眾兩會對此持保留態度。眾議會選擇完全刪除相關條款，參議會則刪除擴權部分，僅保留護理協調(Care Coordination)計畫，以確保患者能獲得醫療與社會資源。

在退稅支票計畫方面，霍楚提案向數百萬名符合條件的居民發放最高500元的個人退稅支票。眾議會維持此計畫，但參議會建議修改發放對象，改為僅限長者領取，並將支付時間延長至三年，而非一次性發放。

州眾議長希士提(Carl Heastie)表示，證據開示法與強制送醫將是預算談判的核心議題，可能影響通過時程。「真正會有大量討論的領域，就是強制送醫和證據開示法。」他說，議會不傾向在預算中處理重大政策變更，但對檢察機構提出的執法問題仍持開放態度，願進一步討論。

證據開示法、強制送醫與退稅支票仍是談判焦點，若無折衷方案，預算可能延遲。談判仍在進行，預算最終結果將影響紐約州刑事司法與財政政策的發展，也決定預算能否如期通過。

退稅 霍楚 紐約州

上一則

MESA南布碌崙新高中8月開幕 專注科學、技術、工程和數學 (STEM)

下一則

多人因抗議被捕 護理員在華策會外示威 華策會指抗議者言行越界
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

金兌錫擔任旅遊藝術體育委員會主席 社區齊聚提建議

金兌錫擔任旅遊藝術體育委員會主席 社區齊聚提建議
美加各退一步 加暫停徵收電力附加費 川普撤回關稅翻倍案

美加各退一步 加暫停徵收電力附加費 川普撤回關稅翻倍案
「國民通用」保險遭駭 16萬紐約市民隱私外洩

「國民通用」保險遭駭 16萬紐約市民隱私外洩
馬漢提案 聖荷西議員與市府高管依工作績效加薪

馬漢提案 聖荷西議員與市府高管依工作績效加薪

熱門新聞

在哥倫比亞大學領導反以挺巴示威活動的巴勒斯坦裔社運人士哈利勒。(美聯社)

領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡

2025-03-09 18:29
遭到司法部起訴的孫雯(右)、胡驍(左)夫婦。（路透）

WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大

2025-03-08 19:20
法拉盛一間超市日前發生誤認顧客行竊強行搜身，造成顧客身心受創。示意圖，非事發地點。（取材自pexels.com@Violetta Ramonaite）

法拉盛超市誤認他行竊強行搜身 七旬華裔長者骨折送醫

2025-03-04 19:33
林慶甫表示，未來幾年餐飲市場仍將處於高度競爭狀態，即使是大型連鎖品牌也未必能穩定獲利，短期內法拉盛的投資環境並不樂觀。(記者尤昱程╱攝影)

經營15年不敵店租飛漲 法拉盛這家台式烘焙坊將熄燈

2025-03-06 19:23
一名違反入境條件的中國籍男子因涉嫌性販運，在緬因州被當地警方逮捕並移交至ICE，目前正在ICE的拘留中心等待遣返。(取自ICE官網)

中國公民在緬因州涉性販運被捕 移交至ICE將遣返

2025-03-10 07:40
紐約長島8日發生多起灌木叢火災。（美聯社）

紐約長島發生多起山火 霍楚宣布進入緊急狀態

2025-03-09 22:12

超人氣

更多 >
態度大轉彎 金秀賢與金賽綸吻照流出 公司低調回應了

態度大轉彎 金秀賢與金賽綸吻照流出 公司低調回應了
川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶

川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶
快訊／金秀賢激吻金賽綸私密照曝光 他再曬最新證據

快訊／金秀賢激吻金賽綸私密照曝光 他再曬最新證據
生活中危險無處不在 這按摩工具竟是其中之一

生活中危險無處不在 這按摩工具竟是其中之一
好市多薪低？ 員工曝年薪6位數、退休金已百萬

好市多薪低？ 員工曝年薪6位數、退休金已百萬