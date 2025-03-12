加暫停徵收電力附加費 霍楚：樂見其成

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)發表聲明，表示樂見加拿大暫停對美電力徵收25%附加費，並呼籲川普停止關稅報復，以免對紐約州中產階級家庭經濟帶來更嚴重的負擔。(取自州長辦公室)

加拿大安大略省長福特(Doug Ford)11日宣布，暫停對美徵收25%的附加費計畫，此前，他曾宣布對購買安大略省電力的美國數州，徵收25%的附加費。紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)發聲明表示，樂見暫緩此提議，並呼籲川普停止關稅 報復，以免對紐約州的中產階級家庭經濟帶來更嚴重的負擔。

美國日前向加墨兩國徵收25%的關稅，但隨後又改口表示美墨加協定(USMCA)之下的商品得以暫緩繳關稅一個月，一系列反覆的關稅威脅，也讓加拿大強硬回擊。

安大略省10日表示，將對輸往美國的電力徵收每兆瓦25%報復性附加費，估計為150萬紐約州、明尼蘇達州、密西根州的用戶，每月增加約69元電費。但目前計畫已宣布暫緩，福特表示，除與商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)有富有成效的對話外，也將在13日與其和貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)會面商討。

對此，紐約州長霍楚發布聲明表示，她向福特表達了對附加費用的擔憂，認為該筆費用將對紐約的家庭產生嚴重影響。霍楚指出，她樂見提議暫緩，但也指出目前的貿易戰，已經讓金融市場陷入混亂，並導致紐約中產階級的401(k)退休金帳戶崩潰，呼籲川普應該停止關稅戰，使經濟恢復穩定。

紐約州系統營運商(NYISO)10日則發聲明指出，目前正在分析該命令的影響，並正在和安大略省的獨立電力營運商合作，以確保有穩定的電網流動，預計即使計畫實施，也將有足夠的儲備來滿足紐約用戶的需求。但由於進口電力供應仍可能對電網系統與定價產生連鎖反應，NYISO也曾表示若增加費用，將無可避免要轉嫁到用戶身上。根據NYISO的報告，紐約州從安大略省進口的電力供應僅占總電力供應的3%。