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陳靄琪參選布碌崙民事法官 盼助基層民眾

記者高雲兒／紐約報導
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擁有豐富法院經驗的律師陳靄琪(Janice Chen)，近日宣布參選國王郡(Kings County)民事法院法官。(記者高雲兒／攝影)
擁有豐富法院經驗的律師陳靄琪(Janice Chen)，近日宣布參選國王郡(Kings County)民事法院法官。(記者高雲兒／攝影)

擁有豐富法院經驗的律師陳靄琪近日(Janice Chen)宣布參選國王郡(Kings County)民事法院法官，希望透過專業法律知識與多年實務經驗，為布碌崙(布魯克林)居民提供更加公平與公正的司法服務。

陳靄琪是台灣華裔二代，成長於布碌崙。她於1997年取得羅格斯大學刑事司法學士學位，並於2002年獲得布碌崙法學院法學博士學位。自畢業後，她長期為國王郡高等法院服務，至今已累積超過20年的經驗。

在這20年間，陳靄琪處理過各類法律案件，涵蓋監護權、醫療補助、政府福利及民事訴訟等領域。她曾參與超過1000宗案件的協商，並處理超過3000宗監護案件，其中包括許多沒有律師代表的當事人。她強調，除了傾聽案件雙方的立場，更重要的是理解當事人的需求與困境，並尋求公平合理的解決方案。

其中，陳靄琪精通「第81條心理衛生法」的監護案件，致力於為無行為能力人士爭取權益。在2013至2016年的房屋止贖與住房危機期間，她幫助數百位身心障礙者免於流離失所，同時也考量房主與房東的權益，尋求公平合理的解決方案。

在法律生涯的第21年，陳靄琪決定邁向更高層級，參選民事法院法官。對於這位台二代而言，這也具有特殊意義。她表示，自幼在雙文化環境中成長，培養出對不同群體的高度同理心，也更能理解不同社區的需求，尤其是基層民眾的需求。

在工作中，陳靄琪對於華語社群，會直接使用中文溝通，這不僅幫助他們理解法律程序，還能讓他們感到安心。然而在法院系統內，華裔律師長期以來極為罕見，許多人甚至誤認她是翻譯員或秘書；因此陳表示，她參選法官的目的不只是個人發展，更希望提升亞裔在司法界的能見度，鼓勵更多華裔律師投身公共服務。

陳靄琪強調，選民應關心法官選舉，因為當他們進入法庭時，應該有一位真正了解社區、願意傾聽並公平適用法律的法官。法官應該具備同理心，無論房東房客糾紛，還是涉及弱勢群體的案件，都需要兼顧法律與人情。她呼籲選民踴躍投票，確保每一位居民都能在法庭上獲得公平對待。

布碌崙 華裔 房東

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