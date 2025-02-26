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蘭德立場轉向 稱若當選市長將擴增警力

記者范航瑜／紐約報導
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一向主張削減警力的市主計長蘭德(Brad Lander)25日立場轉向，宣布若當選市長，將推動增聘警察，並坦承進步派民主黨人對治安問題反應「過於遲緩」。 (取自市主計長辦公室)
一向主張削減警力的市主計長蘭德(Brad Lander)25日立場轉向，宣布若當選市長，將推動增聘警察，並坦承進步派民主黨人對治安問題反應「過於遲緩」。 (取自市主計長辦公室)

一向主張削減警力的市主計長蘭德(Brad Lander)25日立場轉向，宣布若當選市長，將推動增聘警察，並坦承進步派民主黨人對治安問題反應「過於遲緩」。

蘭德在曼哈頓市警總局前召開記者會，提議將市警人數增至預算編列的3萬5051人。目前市警人數為3萬3475人，受退休潮及招募困難影響，警力短缺問題加劇。他指出，今年約有4000名警員符合退休資格，若不採取行動，警力不足將進一步惡化。

「這是回應所有紐約人每日關心的問題。」蘭德表示，進步派在疫情期間對犯罪率上升反應過慢，導致當前治安挑戰。

蘭德的立場與2020年擔任市議員時大力主張削減市警至少10億元預算的態度大相逕庭。當時，因明尼阿波利斯(Minneapolis)警察謀殺佛洛依德(George Floyd)引發抗議，進步派呼籲將資金轉向社會服務。

此次計畫重點在於提升警員薪酬與教育機會，以改善招募與留任率。他提議允許高中畢業生參加市警見習計畫，條件是就讀紐約市立大學(CUNY)或其他合作大學，並提供每年5000元助學金。此外，他支持州議會提案，提高服役滿25年以上警員的薪資，並推動市府退休基金補助市府員工購房，以吸引更多警員留任。

蘭德承諾，若當選將留任市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)，稱讚其警局改革表現，並批評前任警界高層因貪腐案損害公信力。他透露已與蒂池會面，希望她繼續領導市警。

在競爭激烈的民主黨初選中，蘭德並非唯一改變立場的進步派候選人。布碌崙(布魯克林)州參議員米維(Zellnor Myrie)上月也提出增聘3000名警員的計畫。

蘭德還批評亞當斯未能兌現維護治安的承諾。市長亞當斯(Eric Adams)自2022年上任以來，整體犯罪率已有所下降，但七大類犯罪仍高於疫情前水準，且高於前市長白思豪(Bill de Blasio)八年任內的任何時期。

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