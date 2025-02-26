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葛謨 傳最快本周末宣布參選市長

記者曹馨元／紐約報導
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紐約前州長葛謨正在為參選紐約市長作最後準備，並將最快於本周末宣布參選，民調也指其在黨內的支持率遙遙領先。(路透)
紐約前州長葛謨正在為參選紐約市長作最後準備，並將最快於本周末宣布參選，民調也指其在黨內的支持率遙遙領先。(路透)

據媒體報導，紐約前州長葛謨(Andrew Cuomo)正在為參選紐約市長作最後準備，並將最快於本周末宣布參選；在最新民調中，葛謨在民主黨內的支持率遙遙領先，而他也於近日獲得聯邦眾議員托瑞斯(Ritchie Torres)的背書，表示「我們需要一位強人先生」。

霍南諮詢集團(Honan Strategy Group)25日發布的民調顯示，葛謨的黨內支持率達到38%，高出第二名州眾議員馬姆達尼(Zohran Mamdani)26個百分點，也較上一次民調數據有所增長。現紐約市長亞當斯(Eric Adams)暫居第三，支持率為10%，其餘市長參選人都僅有個位數支持率。

葛謨至今尚未正式宣布參選，但紐約時報援引消息人士說法指，葛謨已開始私下鼓勵更多民主黨人公開為他站台，包括皇后區長理查茲(Donovan Richards)等；其捐贈人也承諾最快在3月4日(周二)為他舉行募款活動。

紐約時報也表示，葛謨遲遲不正式參選應是出於策略原因，因為延遲宣布參選，可以讓其對手在6月初選前有更少時間來對他發起攻擊，也防止新聞媒體挖出更多不利於他的紀錄。

聯邦眾議員托瑞斯也公開表示將為葛謨背書，並預測葛謨此次「重出江湖」會帶來正面結果；「我們最需要的兩樣東西就是能力與勇氣」，托瑞斯表示，葛謨有治理紐約市的能力，且有勇氣面對來自極左派與極右派的挑戰，「我們不需要好好先生，我們需要的是一位強人先生」。

此外，亞裔政治組織「亞潮萌」(Asian Wave Alliance)也於近日呼籲葛謨參選紐約市長，認為其作為民主黨初選中最具常識的候選人，將幫助制衡目前紐約民主黨內的左傾勢力。

紐約郵報報導，葛謨也將會在宣布參選後獲得來自工會的背書，消息人士指，紐約市木工地區協會(NYC Carpenters District Council)政治總監艾爾金(Kevin Elkins)將可能擔任葛謨的競選經理。

葛謨 紐約市 民主黨

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