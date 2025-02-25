矛盾公開 戴加多不再與霍楚搭檔參選

紐約副州長戴加多(圖左)宣布不再與州長霍楚(圖右)搭檔參加2026年選舉。（州長辦公室提供）

紐約副州長戴加多(Antonio Delgado)24日宣布，他決定不與州長霍楚 (Kathy Hochul)搭檔參加2026年選舉，並且沒有排除自己參選州長的可能。

戴加多在聲明中強調，作為「獨立參選」並獲得紐約選民信任的副州長，他將繼續完成本屆任期。根據紐約州 的選舉法，州長與副州長會在初選中分別獨立參選，獲勝後再組成搭檔對壘另一黨的對手。

戴加多稱，他在2016年大選後決定參選公職，因為「紐約州需要更多願意對人民負責的領導人。」他還在聲明中暗示，不排除未來親自角逐州長大位，「我決定在現在與未來都成為你們在州府內的代言人」，並且「所有選項都在檯面上，我會一一探索。」

戴加多曾代表哈德遜河谷地區任聯邦眾議員，2022年辭職並成為霍楚的競選搭檔。據報導，戴加多與霍楚的矛盾從去年7月起公開化，當時，戴加多是民主黨內最早公開呼籲拜登退選的高層官員之一。戴加多也是最早開始呼籲紐約市長亞當斯 (Eric Adams)辭職的民主黨高層之一。在本月，亞當斯被控貪腐的案件被川普政府施壓撤銷後，戴加多再次對霍楚拒絕利用州長權力罷免亞當斯的決定表達不滿。他在受訪時曾表示，他為州長服務，但不受州長擺布。

對此聲明，霍楚辦公室表示，戴加多終於公開了一直以來沒有挑明但早已顯而易見的矛盾，而霍楚已開始尋找2026年的競選搭檔，並祝戴加多未來「一切順利」。