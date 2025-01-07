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市議員霍登將卸任 副幕僚長瓦伊楚納斯宣布參選

記者鄭怡嫣／紐約報導
皇后區市議員霍登(後排)將卸任，其副幕僚長(右一)宣布參選該職位。(霍登辦公室提供)
皇后區市議員霍登(後排)將卸任，其副幕僚長(右一)宣布參選該職位。(霍登辦公室提供)

由於任期限制，皇后區第30選區市議員霍登(Robert Holden)將在今年卸任，其副幕僚長瓦伊楚納斯(Alicia Vaichunas)6日宣布參選該職位。根據市競選財務委員會，她將與另外三人競爭該職位。

第30選區涵蓋馬斯佩(Maspeth)、中村(Middle Village)、艾姆赫斯特、雷哥公園等地段，近年來華人居民數量有所增長，市議員霍登自2017年起獲任該選區市議員。根據現行的任期限制法規，每位議員最多可以連續擔任兩個四年任期，因此他即將於今年卸任。

在霍登的支持下，其副幕僚長瓦伊楚納斯6日宣布參選該職位。根據紀錄，瓦伊楚納斯在霍登的團隊中服務近八年，曾經推動選民服務，倡導公共安全，並解決選區內的生活品質問題。

瓦伊楚納斯曾與霍登以及杜松公園公民協會(Juniper Park Civic Association)合作，共同保護社區。在2016年，她曾經和其他維權者們一起，成功阻止了將假日酒店(Holiday Inn)改建為遊民收容所。在教育方面，她曾經揭露馬斯佩高中招生醜聞，並擔任第49公校的家長教師協會主席。

瓦伊楚納斯表示，若當選，她將延續霍登的所做出的「卓越的工作」，在市議會為第30選區居民發聲，提供他們已經習慣的高品質的選民服務。

根據市競選財務委員會，另有三人有意參選此職位。其中包括小商家及中村房地產業主及居民協會(Middle Village Property Owners and Residents Association)主席Paul Pogozelski、猶太裔的Jonathan Rinaldi、以及已經獲得皇后區長支持、全國教師聯合會(UFT)的政治策略師Dermot Smyth。

皇后區 公校 遊民

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