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紐約6公投案5壓倒勝 亞當斯：市民勝利

記者范航瑜／紐約報導
市長亞當斯(Eric Adams)6日發布聲明，慶祝五項公投提案以壓倒性優勢通過。(取自市長辦公室)
市長亞當斯(Eric Adams)6日發布聲明，慶祝五項公投提案以壓倒性優勢通過。(取自市長辦公室)

大選已塵埃落定，而紐約的五項公投案也基本確定結果。包括備受華人關注的一號公投案在內的五項公投案均拿下過半優勢，而第六號提案「少數族裔及女性擁有企業和影視許可修正案」則或無望通過。市長亞當斯(Eric Adams)6日發布聲明，對此結果表示滿意。

亞當斯發文稱這是「紐約市民的勝利」，並表示這些提案將幫助紐約市更清潔、更安全，並加強市府財務責任和資本規畫透明化，並為女性墮胎提供法律保障。

第一號公投案「平等權利提案」(Equal Rights Act)是州層面的提案，擬將墮胎權納入州憲法。截至6日下午4時，61.8%的選票支持該提案。據該提案，紐約州禁止因個人種族、國籍、年齡、身障、性別、性取向、性別認同、懷孕結果或生殖健康的歧視。

紐約同源會(CACAGNY)曾公開反對，認為該案中的部分條款可能對亞裔學生造成不利，例如提案中的「逆轉歧視行為」保護條款，可能被用於指控紐約特殊高中對亞裔以外族群不公平，此外這項修正案還可能允許跨性別運動員參與女子運動隊。

陳慧華稱一號提案通過「令人遺憾」。她表示，該提案之所以能通過，是因為很多人沒有認真了解提案內容。「很多人都以為這條提案只是保護墮胎權。我和身邊很多華人也認為女性應享有墮胎權，但紐約州早就有了保護墮胎的法律，這條修正案根本不是關於墮胎這麼簡單。」陳慧華表示後續可能會提起訴訟。

此外，二至四號公投案獲廣泛支持，包括擴大市衛生局權限、強制使用垃圾容器及加強街頭小販管理，要求對市政設施維護進行更嚴格的年度審查，並納入資本規畫等。

第六號提案或將成為唯一無法通過的公投案。該提案擬推動少數族裔和女性擁有的企業進入影視產業，並將設立首席業務多樣性官，賦權市長指定影視許可發證部門。據6日下午4時的數據，52.6%的選票反對該提案。

今年7月，市議長歐德思(Adrienne Adams)與多名議會成員向市選舉委員會(Board of Elections)提交「建議與同意」(Advice-and-Consent)投票問題。但亞當斯迅速宣布成立「市憲章修訂委員會」(Charter Revision Commission)，有權決定哪些投票可以交由全民公投。歐德思6日發表聲明表示，亞當斯政府的五項公投案「反民主」，並使用不準確的措辭來誤導紐約市民。

公投 墮胎 亞當斯

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