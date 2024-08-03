我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧桌球／東奧冠軍陳夢擊敗隊友孫穎莎 衛冕奪金

中國選手貼臍貼競走奪冠 神祕東方力量到底是…？

布碌崙華社組織8月辦選民登記 提升華人投票率

記者顏潔恩／紐約即時報導
華社組織在7大道設攤，幫助華人登記成為選民。(記者顏潔恩/攝影)
華社組織在7大道設攤，幫助華人登記成為選民。(記者顏潔恩/攝影)

紐約市府未聽取民意，執意要在布碌崙(布魯克林)班森賀華社建遊民所，以及抗議過程中不慎爆發的警民衝突，令當地華裔組織意識到必須提升社區參與政治的意識，通過提高投票率來保障華社的權益；為此繁榮布碌崙協會、紐約社區聯盟將於本月在日落公園7大道推出選民登記活動，每天定時為民眾服務，呼籲符合資格的華人踴躍出席。

社區人士凌飛表示，以他多年對華社的觀察，華人不投票絕大多數是出於對民主選舉制度的不了解，他們過去從未體驗過民主實踐、投票文化薄弱，不懂得選票對生活造成的影響；儘管8大道華裔流動人口多，無論是在當地稍作停留、還是最終定居下來的人，華裔社區領袖認為還是值得花力氣，把選票重要性的信息傳遞出去，「投票就是力量，這個想法得傳播給更多人。」

他以市府選在86街建遊民所為例，從選址到無視華人民眾的意願，甚至將抗議遊行污名化為「種族歧視」等，其實都是市府不重視華人的表現；而這也歸咎於上千名遊行參與者中，可能只有極少的選票，導致市府可以完全不在乎，「只有把選票找出來，才能轉換成華人保護自身的力量，華人也應該意識到，成為公民最重要的任務就是登記成為選民和投票。」

組織的義工將於8月的每一天在鄰近8大道的日落公園設攤為民眾服務，欲登記的民眾攜帶身分證前往即可，時間是早上11時至下午2時，地點為布碌崙7大道5619號；民眾在現場也可掃碼加入「協助選民登記群」的微信公眾群中，提供有關應屆選舉的信息、投票指南等，並解答選民的疑問。

投票 華人 布碌崙

上一則

兒童暑假糧食券 9月3日前仍可申請

延伸閱讀

紐約市府注資200萬 確保少兒安全過暑期

紐約市府注資200萬 確保少兒安全過暑期
華埠警民同樂日 8╱6地威臣街登場

華埠警民同樂日 8╱6地威臣街登場
市警108分局華人局長王Tony升副督察 華警張耿明晉升警官

市警108分局華人局長王Tony升副督察 華警張耿明晉升警官
布碌崙垃圾問題 州參議員曲怡文、市府官員視察尋對策

布碌崙垃圾問題 州參議員曲怡文、市府官員視察尋對策

熱門新聞

17日曲怡文在示威現場與警方和民眾交涉。(曲怡文辦公室提供)

遊民所抗議變警民衝突 曲怡文喊話亞當斯出面

2024-07-26 11:55
居民抗議在班森賀86街交25大道處建遊民所。(記者胡聲橋╱攝影)

無良地產經紀 慫恿布碌崙86街遊民所附近居民賣房

2024-08-02 07:55
州長霍楚宣布為中低收入家庭發放3億5000萬元兒童補助，無需申請自動到帳。(取自州長辦公室)

紐約發補助 百萬家庭每個兒童最多330元…無需申請

2024-07-30 12:22
華社領袖30日召開記者會，要求市長停止以種族歧視的名義打壓華裔示威者。(記者顏潔恩/攝影)

不滿紐約市長抹黑示威種族歧視 華社抗議

2024-07-31 07:54
華人在紐約布碌崙（布魯克林）大橋示威，抗議市府欲強行興建遊民所。（記者許君達／攝影）

數千華人布魯克林大橋示威 抗議市府強建遊民所

2024-07-28 14:20
王書君充當外國代理人案審理第二天，多名證人出庭作證。(記者胡聲橋/攝影)

FBI特工假冒中國國安 中文交談到王書君家探聽底細

2024-07-30 20:00

超人氣

更多 >
12生肖八月運勢 屬羊貪心點無妨、他將迎來人生光輝時刻

12生肖八月運勢 屬羊貪心點無妨、他將迎來人生光輝時刻
全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢

全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢
巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手

巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手
巴奧╱金牌有劃痕怎麼辦？ 大家都說找跳水王子戴利

巴奧╱金牌有劃痕怎麼辦？ 大家都說找跳水王子戴利
快檢查口袋 這6枚25分硬幣拍出高於面值價格

快檢查口袋 這6枚25分硬幣拍出高於面值價格