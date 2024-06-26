曲怡文 任內為23所公校撥款逾580萬

州參議員曲怡文，向布碌崙科技高中遞交支票。(曲怡文辦公室提供)

布碌崙 (布魯克林)州參議員曲怡文，近期參加選區內19所公校 的畢業典禮，展示她對公共教育和青少年發展的持續承諾；曲怡文辦公室指出，她在第一任期內共為23所公立學校 撥款共計585萬元，其中有100萬元給了布碌崙科技高中(Brooklyn Tech High School)，展現出她對特殊高中教育的大力支持。

「看到畢業生臉上的喜悅和自豪，真是非常令人鼓舞」，曲怡文在其中一場畢業典禮的致辭中說，「這些學生是我們社區的未來，是我們領導人的未來一代，我們有責任確保他們有最好的開始」；她也鼓勵學生們一定要飲水思源，回饋家人和社區，「一旦你有能力，要記得把錢回饋給你的社區，回饋你的家人」，她說道。

據悉，曲怡文撥出的580萬元惠及布碌崙科技高中、20所小學、以及兩所初中，這些資金將用於升級校園科技設備和課堂資源、改善體育設施和設備、翻新操場地板和學校花園、以及安裝空調等；她也在畢業典禮上向各學校頒發資助支票，親自祝賀畢業生，且感謝老師和家長們，她在187初中還收到學生代表贈送的藝術品禮物，令她感到很欣慰。

作為一名公立學校學生的母親，曲怡文表示她致力於改善紐約公校教育設施，並一直向各方爭取更多資源，從任期伊始，她便向州政府爭取為她的選區增加教育資金；不僅如此，曲怡文也是選區內學校的熟面孔，曾多次參加177小學和228初中的職業日、187初中的法律日、新越卓高中(New Utrecht High School)的政府課程參觀，以及各種返校活動等。