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支持田譚建嬣 曼哈頓華埠選民投票踴躍

記者范航瑜／紐約報導
田譚建嬣正競選曼哈頓民事法庭第二選區法官。(記者范航瑜／攝影)
田譚建嬣正競選曼哈頓民事法庭第二選區法官。(記者范航瑜／攝影)

25日為紐約州初選投票日，在曼哈頓華埠，由於華人律師田譚建嬣(Alice Tam Tien)參選，本次投票熱情空前高漲，華人紛紛前往孔子大廈投票站，用選票展示對她的支持。

據孔子大廈投票站協調員陳建華(Henry Chen)介紹，截至當日下午3時，已有150人前來投票，比起往年有明顯增加；陳建華指出，目前大多數投票的人都是社區內的老人，預計下班後會有更多年輕人前來投票。

在曼哈頓華埠，由於華人律師田譚建嬣參選，本次投票熱情空前高漲。(記者范航瑜／攝影...
在曼哈頓華埠，由於華人律師田譚建嬣參選，本次投票熱情空前高漲。(記者范航瑜／攝影)

他認為，今年選民熱情高漲，主要因為有華人候選人的出現，其中競選曼哈頓民事法庭第二選區法官的田譚建嬣，自小在曼哈頓華埠長大，其父母現仍在孔子大廈居住，當地居民因而對她感到親切熟悉。

有些居民當日前往華埠麥迪臣社區中心(Hamilton-Madison House)投票站時，卻發現沒有田譚建嬣的名字，又專程來到孔子大廈的投票點為其投票；陳建華解釋，這些選民並不屬於田譚建嬣的選區，儘管可以在選票上投給她，但計票時不會作數，不過投給國會議員的票則仍然有效。

在曼哈頓華埠，由於華人律師田譚建嬣參選，本次投票熱情空前高漲。(記者范航瑜／攝影...
在曼哈頓華埠，由於華人律師田譚建嬣參選，本次投票熱情空前高漲。(記者范航瑜／攝影)

孔子大廈的居民梅先生當日早早就下樓投票，並將票也投給了田譚建嬣，他表示，「我相信華人會幫助華人」；梅先生在華埠住了50年，成為公民以來一直堅持投票，他表示自己就住在投票站的附近，投票對他而言只是舉手之勞，認為通過政治參與，幫助傳達華社的聲音最重要。

他尤為關注的議題包括且林綠(Chatham Green)和柏路(Park Row)的改進計畫，他希望柏路能夠早日通車，改善當地的交通，方便駕駛出行，「這個問題已經提了幾十年，但一直沒有任何改善。」

在曼哈頓民事法庭第二選區，田譚建嬣的對手是曾在布朗士家庭法院和紐約高等法院就職的巴爾(Harold Bahr)，兩人均獲得紐約市律師協會「資質通過」的評價；在國會眾議員選舉方面，紐約州第十選區國會眾議員高德曼(Dan Goldman)再度參選，對手為同屬民主黨的格蘭沙德(Bruno Grandsard)和哈欽森(Evan Hutchison)。

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