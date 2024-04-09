州眾議員鄭永佳 8大道辦競選籌款會

州眾議員鄭永佳日前在布碌崙8大道舉行競選籌款會。(鄭永佳辦公室提供)

美國紐約華人 聯合會攜鄭永佳(Lester Chang)之友委員會於日前在布碌崙 (布魯克林)8大道華社舉辦「支持鄭永佳競選連任暨生日籌款會」，以華裔為主的數百位鄭永佳的支持者共聚一堂，支持布碌崙首位華裔州眾議員 鄭永佳連任。

選區包括8大道華社等地的第49選區州眾議員鄭永佳在籌款會上首先感謝了各界人士對他的全力支持，他向支持者介紹了他的多項政綱，其中包括全力資助紐約市警察，提升公共安全；讓家長擁有學校選擇權，推進更多特許學校，支持特殊高中考試和更多資優班；反對徵收堵車費，對電單車實施必要監管；反對增稅以保障小業主合法權益；反對大麻合法化並處罰非法大麻店；反對通過新建遊民所來解決無證客危機等。

鄭永佳說，從軍24年的他一直關心社區事務。在大約一年半前，他因為看到民眾的憤怒而決定參選。民眾與社區都渴望改變，但當時在位約36年的前任州眾議員卻未能給社區帶來這些。鄭永佳最終成功當選為本屆紐約州眾議會唯一一位華裔共和黨州眾議員。他說自己幫助社區的熱情絲毫未減少，他將一如既往地努力。

紐約華人聯合會會長陳繼華在致辭中說，他非常高興看到這麼多人出席活動支持鄭永佳。鄭永佳為華社謀福利的努力與成績是大家有目共睹的。華人要團結起來，爭取幫助鄭永佳連任，將民眾的聲音傳達到州眾議會。布碌崙保守黨主席維拉-馬榮(Frances Vella-Marrone)以及華社代表黃啟旺等各界人士出席了當晚的活動。