紐約客談／亞當斯又爆醜聞 拚治安蒙陰影

臨近年末，紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)又被爆醜聞，市議會內部人士稱，為了阻止「增進市警局執法透明度和可信度」系列法案通過，市長提議同市議員做交易，「誘惑」對方如果投反對票，就不削減對方支持的項目經費。雖然市長對此斷然否認，但多位匿名市議員的同時承認，讓這份爆料的真實度不言而喻。

通過亞當斯近月來多場記者會的問答，能看出他對公共治安領域的在意，而這份在意除了出於職業警察的敏感度之外，更重要的是，亞當斯希望把「治安提升」當作連任的宣傳籌碼，包裝成自己任期內的最大政績。他本人也絲毫不掩飾這份野心，當記者們在媒體會上詢問，「兩年任期，你對自己的什麼作為最自豪？」時，他十分自信地回答稱「公共安全」。

在本周市府休假前發布的「年終總結」裡，亞當斯也把「令紐約市變得更安全」作為頭號KPI，在其中詳細列舉犯罪數據，包括七類犯罪指數的五類有下降，兇殺案減少10.7%、槍擊 案下降24.8%。然而，對於全美超市協會的最新研究，即今年迄今，93%的紐約市商店都遭受小偷盜竊，而且超過60%的商店店主抱怨「一周七天每天都被盜」的盜竊犯罪數，市長的報告書中卻並未提及。

我們難以把犯罪問題完全歸咎於市長，因為就像他也需要去遊說議員們一樣，治安法律受到市議會和州議會的影響。但鑒於目前州級對保釋法改革的維護，市級又用新警察攔截法給執法上新「枷鎖」，紐約市未來治安能否改善不得而知。而最為此頭疼的，或許是希望繼續借公共安全打政績牌的市長，醜聞纏身的他若想說服選民，除了真刀實槍的治理業績，別無他法。