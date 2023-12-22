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民主黨眾議員華埠連署 挺拜登連任

記者劉梓祁／紐約報導
國會眾議員高德曼(左四)、州眾議員李榮恩(左三)收集連署簽名，支持拜登連任。(記者劉梓祁／攝影)
國會眾議員高德曼(左四)、州眾議員李榮恩(左三)收集連署簽名，支持拜登連任。(記者劉梓祁／攝影)

在2024年總統大選即將到來之際，民主黨籍的國會眾議員高德曼(Dan Goldman)和紐約州眾議員李榮恩(Grace Lee)在曼哈頓華埠就近街頭收集簽名，希望幫助尋求連任的拜登總統(Joe Biden)獲得更多支持，並與選民交流黨內未來政策的看法和計畫。

高德曼認為，拜登是一位傑出總統，任內推動並簽署多項歷史性法案，不僅恢復了美國在世界中的地位，也解決了關乎民生的多項重要議題，如促進經濟增長、關注可負擔性以及克服通膨等。儘管如此，多項民調宣示，拜登的支持率處於總統任期內的最低點，且他的共和黨對手、前總統川普(Donald Trump)的支持率則在部分地區開始領先。

對此，高德曼表示，必須在兩人之間做出「明智的選擇」，兩位熱門參選人的差別在於，一位是「把公眾利益置於政治關切之前的領袖」，另一位則是「有專制計畫的參選人」。針對紐約市選民不滿聯邦未提供資金用於解決移民危機，高德曼解釋，為了獲得聯邦政府的資金來償還市府支出，前提條件是在國會通過立法，不幸的是共和黨人試圖阻擋該方案，但他將致力不斷尋求替代解決方案，以找到能夠減輕城市負擔的資金來源。

州議會亞太裔工作組共同主席李榮恩說，拜登可視作亞裔社區的盟友，尤其在處理新冠疫情引發的排斥和疏遠華人等議題上，且他在制定政策上更傾向於支持亞裔群體，而不是創造更多針對該社區的仇恨。除拜登外，目前民主黨內爭取總統提名的還有明尼蘇達州國會眾議員菲利普斯(Dean Phillips)和作家威廉森(Marianne Williamson)。

其中，菲利普斯在日前獲得前民主黨總統參選人楊安澤(Andrew Yang)背書。楊安澤表示，菲利普斯是擊敗川普的最佳人選，且拜登因年齡大，失去支持，因此民眾需要更多選擇。

國會眾議員高德曼(左)、州眾議員李榮恩(中)收集聯署簽名，支持拜登連任。(記者劉...
國會眾議員高德曼(左)、州眾議員李榮恩(中)收集聯署簽名，支持拜登連任。(記者劉梓祁／攝影)

拜登 眾議員 民主黨

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