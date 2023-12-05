瑪麗奧指無證客被登記為選民 紐約市府駁斥
共和黨籍的國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)3日說，她有確鑿證據證明紐約市正試圖通過為住在史泰登島庇護所的無證客提供非法選民登記，從而影響即將到來的選舉。市府認為這一指控毫無根據，沒有道理。
瑪麗奧和史島其他四名共和黨籍民選官員3日舉行記者會，聲稱市政府與受雇經營史島一家無證客庇護所的非營利組織「遊民之家」(Homes for the Homeless)簽訂合同，向位於米德蘭海灘(Midland Beach)的一家庇護所的無證客分發選民登記表。他們說，這既不合法又不光明正大，這正是一直所說的，市府打算讓非公民作選民登記。
「在這份合同第50頁，有一整節都是關於選民登記的內容」，瑪麗奧說，其中規定，根據紐約市憲章(NYC Charter)，該非營利組織「應向所有人提供和分發選民登記表」，並提供西班牙文和中文表格。文件還規定，不得詢問移民身分，除非與相關服務有關。
根據紐約市法律，選民必須是美國公民，在選舉日之前成為紐約市居民至少30天，並且至少年滿18周歲。2021年12月，市議會以壓倒多數通過了一項法案，為綠卡持有者在地方選舉中投票打開大門，但仍無法在州選舉或全國性選舉中投票。
但這項措施遭到史島一名法官反對，2022年6月，州高等法院法官柏爾奇奧(Ralph Porzio)簽發一項永久禁令，阻止該法案實施。市長亞當斯(Eric Adams)正準備對此提出上訴。瑪麗奧認為這份合同說明市政府再次試圖推動非公民獲得投票資格。
市選舉局副主任伊格尼西奧(Vincent Ignizio)表示，如果史島官員發現有個人或團體非法為不符合資格的人登記投票，就應該向地方檢察官、州選舉廳、州總檢察長或聯邦當局提出。
市府抨擊瑪麗奧的說法是「虛假和毫無根據的」。市遊民服務局(DHS)發言人聲明稱，法律要求市遊民服務局在庇護所合同中加入有關選民登記的內容，而這一指導只適用於符合條件的公民客戶，顯然不適用於庇護所的無證客。發言人還說，一位民選代表非但沒有幫助本市緊急應對這場持續不斷的危機，反而大肆散布錯誤信息，損害無數市政工作人員和一線員工努力工作的誠信度，這令人深感不安。
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