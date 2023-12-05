瑪麗奧指無證客被登記為選民 紐約市府駁斥

國會眾議員瑪麗奧攜史島四位共和黨議員舉行記者會，指責市府試圖將無證客註冊為選民。(瑪麗奧辦公室)

共和黨籍的國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)3日說，她有確鑿證據證明紐約市 正試圖通過為住在史泰登島庇護 所的無證客提供非法選民登記 ，從而影響即將到來的選舉。市府認為這一指控毫無根據，沒有道理。

瑪麗奧和史島其他四名共和黨籍民選官員3日舉行記者會，聲稱市政府與受雇經營史島一家無證客庇護所的非營利組織「遊民之家」(Homes for the Homeless)簽訂合同，向位於米德蘭海灘(Midland Beach)的一家庇護所的無證客分發選民登記表。他們說，這既不合法又不光明正大，這正是一直所說的，市府打算讓非公民作選民登記。

「在這份合同第50頁，有一整節都是關於選民登記的內容」，瑪麗奧說，其中規定，根據紐約市憲章(NYC Charter)，該非營利組織「應向所有人提供和分發選民登記表」，並提供西班牙文和中文表格。文件還規定，不得詢問移民身分，除非與相關服務有關。

根據紐約市法律，選民必須是美國公民，在選舉日之前成為紐約市居民至少30天，並且至少年滿18周歲。2021年12月，市議會以壓倒多數通過了一項法案，為綠卡持有者在地方選舉中投票打開大門，但仍無法在州選舉或全國性選舉中投票。

但這項措施遭到史島一名法官反對，2022年6月，州高等法院法官柏爾奇奧(Ralph Porzio)簽發一項永久禁令，阻止該法案實施。市長亞當斯(Eric Adams)正準備對此提出上訴。瑪麗奧認為這份合同說明市政府再次試圖推動非公民獲得投票資格。

市選舉局副主任伊格尼西奧(Vincent Ignizio)表示，如果史島官員發現有個人或團體非法為不符合資格的人登記投票，就應該向地方檢察官、州選舉廳、州總檢察長或聯邦當局提出。

市府抨擊瑪麗奧的說法是「虛假和毫無根據的」。市遊民服務局(DHS)發言人聲明稱，法律要求市遊民服務局在庇護所合同中加入有關選民登記的內容，而這一指導只適用於符合條件的公民客戶，顯然不適用於庇護所的無證客。發言人還說，一位民選代表非但沒有幫助本市緊急應對這場持續不斷的危機，反而大肆散布錯誤信息，損害無數市政工作人員和一線員工努力工作的誠信度，這令人深感不安。