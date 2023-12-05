20多人想爭桑托斯遺缺 共和黨勝算仍高

桑托斯被逐出國會後，兩黨多達20人有意角逐空出的國會議員席位。考慮到長島目前的選民結構，共和黨仍具有較大優勢贏得未來的補選。(歐新社)

紐約州共和黨 聯邦眾議員桑托斯(George Santos)1日被逐出國會後，共和、民主兩黨多達20餘位參選人有意角逐空出的這一席位。據商業內幕(BusinessInsider)分析，考慮到長島 目前的選民結構變化，共和黨在未來的補選中仍具有較大優勢贏得選舉。選民登記組織公民中心(The Civics Center)則指出，9000餘名未登記為選民的18歲居民，很有可能左右最終選舉結果。

桑托斯所代表的紐約州長島第三國會選區主要由高收入搖擺選民組成。這一選區包括長島兩郡、皇后區東北部、布朗士和威徹斯特郡(Westchester County)。在最近幾次選舉中，民主黨 在長島連連遇冷。2021年，共和黨人布萊克曼(Bruce Blakeman)贏得了納蘇郡郡長職位，擊敗了當時的民主黨現任候選人庫倫(Laura Curran)。

長島的共和黨籍國會議員李修頓(Lee Zeldin)曾在去年作為共和黨候選人競選紐約州州長，儘管最終敗給民主黨籍的霍楚，但他在長島的納蘇郡(Nassau County)和蘇福克郡(Suffolk county)卻大獲全勝，得票率分別比霍楚高出了10和17個百分點。

在競選期間，李修頓試圖把選民對犯罪和司法的擔憂引向霍楚。民主黨主導的一項法律終止了紐約州的現金保釋，引起不小爭議。這一反對情緒在長島尤為強烈，在這裡居住著不少紐約市警察局官員。桑托斯藉李修頓的聲勢，以近八個百分點的優勢，擊敗了民主黨對手齊默爾曼(Robert Zimmerman)而當選。

長島納蘇郡共和黨主席凱羅(Joseph Cairo)目前正在面試約22位參選人。潛在參選人包括納蘇郡議員費麗(Mazi Melesa Pilip)、納蘇郡審計長伊萊恩·菲利普斯、州參議員傑克·馬丁斯、前紐約市警薩普科(Mike Sapraicone)，以及空軍退伍軍人克里(Kellen Curry)。所有候選人都具有典型的納蘇郡共和黨官員的特點，與商業界、紐約市、州執法機構或地方政府有關。

前眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)很有可能是獲民主黨提名的最有競爭力的候選人。他是桑托斯這一職位的前任，對長島瞭如指掌，曾在2006年和2022年兩次競選州長。

前民主黨州參議員卡普蘭也將參選。比起蘇奧齊的溫和形象，這位前議員更偏進步派。她在桑托斯被逐出國會眾院之前，就一直在攻擊他在墮胎權上的立場。

去年，桑托斯憑藉2萬420票贏得選舉。據調查，第三選區有4萬5575名年齡在15至19歲之間的居民。但目前第三國會選區包大多數18歲的居民都尚未登記投票。第三國會選區包括皇后郡、納蘇郡和蘇福克郡的部分地區。截至今年2月，第三選區分別只有6.4%、18.5%和23.5%的16歲青少年提前作投票登記。18歲選民的註冊率不太可能大幅高於這些數字。尚未註冊的18歲居民約有9000名，他們很有可能將左右最終的選舉結果。