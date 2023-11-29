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李昌永競逐皇后區遺產法官 社區支持

記者高雲兒／紐約報導
皇后區民事法庭法官李昌永(右四)28日宣布競選皇后區遺產財產法庭法官，不少社區人士現身支持。(記者高雲兒／攝影)
皇后區民事法庭法官李昌永(右四)28日宣布競選皇后區遺產財產法庭法官，不少社區人士現身支持。(記者高雲兒／攝影)

皇后區民事法庭華裔法官李昌永(Wendy Li)於28日下午在法拉盛宣布，將競選皇后區遺產財產法庭(Surrogate's Court)法官，不少社區人士現身支持；李昌永表示，法院系統應該服務於民，不論背景高低；若當選，她將成為紐約市和紐約州的首位亞裔女性遺產財產法庭法官。

李昌永(左二)表示，法院系統應該服務於民，不論背景高低；若當選，她將成為紐約市和...
李昌永(左二)表示，法院系統應該服務於民，不論背景高低；若當選，她將成為紐約市和紐約州的首位亞裔女性遺產財產法庭法官。(記者高雲兒／攝影)

據悉，皇后區遺產財產法庭法官只有一位，任期14年，負責皇后區的遺產和財產處置及有關人員的監護權，其判決可能會影響到紐約市其它區的類似案件，牽涉到法律、醫療、地產、評估、以及金融等各行業。

皇后區民事法庭法官李昌永(Wendy Li)於28日下午在法拉盛宣布競選皇后區遺...
皇后區民事法庭法官李昌永(Wendy Li)於28日下午在法拉盛宣布競選皇后區遺產財產法庭(Surrogate's Court)法官，不少同鄉會會長及社區人士現身支持。(記者高雲兒／攝影)

李昌永表示，遺產法庭和每個人的生活和財富計畫息息相關，「如果沒有遺囑，那麼案件會進入遺產財產法庭，就算有遺囑，如果遺產超過五萬元，也要經過法庭認證，因此遺產財產法官對於確保當事人的願望得到尊重和實現，以及保護未成年或無行為能力人士的經濟和其它切身利益，具有極其重要的意義」。

皇后區民事法庭法官李昌永28日宣布競選皇后區遺產財產法庭法官，不少社區人士現身支...
皇后區民事法庭法官李昌永28日宣布競選皇后區遺產財產法庭法官，不少社區人士現身支持。(記者高雲兒／攝影)

多位同鄉會會長和僑胞現身支持，美國亞裔社團聯合總會會長陳善莊呼籲民眾支持李昌永、紐約李氏總分所元老李可喬等到場；李可喬說，李昌永2018年當選曼哈頓民事法庭法官時，就得到華埠僑胞的大力支持，「她本身很努力，又很有經驗，希望大家支持」。

皇后區民事法庭法官李昌永(Wendy Li)於28日下午在法拉盛宣布競選皇后區遺...
皇后區民事法庭法官李昌永(Wendy Li)於28日下午在法拉盛宣布競選皇后區遺產財產法庭(Surrogate's Court)法官，不少同鄉會會長及社區人士現身支持。(記者高雲兒／攝影)

李昌永2018年當選曼哈頓民事法庭法官，後調任皇后區民事法庭法官，已裁決數千案件。除此之外，李昌永是紐約市民事法官協會和全美女性法官協會紐約分會的執行董事，並在2020至2023年期間擔任紐約亞裔美國法官協會的董事會成員及董事會祕書；在擔任法官之前，她長期致力於義工活動和公共服務，並曾為老人、婦女和其他民眾提供免費法律諮詢。

皇后區遺產財產法庭法官將在明年6月25日進行黨內初選。

皇后區 亞裔 紐約市

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